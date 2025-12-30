המשטרה הודיעה הערב (שלישי) על התפתחות דרמטית בפרשת ההסתדרות. 433 פשטו הבוקר (שני) על משרדי חברה ציבורית וחקרו שלושה מבכיריה.
הודעת המשטרה: "מסגרת תיק "יד לוחצת יד" ביצעה הבוקר היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 חיפוש בחברה ציבורית. כמו כן, זימנה וחקרה באזהרה שלושה מבכיריה החקירה בעניינה של החברה, הינה בחשד לביצוע עבירות מתחום השחיתות הציבורית. עם סיום חקירתם שוחררו בתנאים".
ביום חמישי האחרון יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, הגיש ערר על ההחלטה להאריך את התנאים המגבילים נגדו, הכוללים הרחקה מתפקידו ומגופי ההסתדרות למשך שלושה חודשים נוספים. בבקשה שהוגשה לבית המשפט, דורש בר דוד לקיים דיון דחוף בנושא ולבטל או לצמצם משמעותית את המגבלות שהוטלו עליו.
חרדי
העיקר לומדים ליבה העיקר עושים צבא! בושה! זאת הדוגמא שאתם נותנים לדור הצעיר??? העגלה הריקה בשיא תפארתה!18:44 30.12.2025
