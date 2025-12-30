אחרי הפוגה קצרה מזג אוויר חוזר להיות חורפי. תחול ירידה ניכרת בטמפ' ויירדו גשמים בכל הארץ מלווים ברוחות ובסופות רעמים. הצפות ושטפונות בצפון ובדרום.
יום רביעי: מעונן חלקית. בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי, ברובו קל. ינשבו רוחות ערות לאורך מישור החוף. צפויה עליה קלה בטמפרטורות. במהלך הלילה הגשם יתחזק ויתפשט בהדרגה למרכז הארץ.
יום חמישי: גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות, ירד בצפון הארץ ובמרכזה. ינשבו רוחות ערות. קיים חשש להצפות מקומיות במישור החוף ובשפלה. תורגש ירידה קלה בטמפרטורות. משעות הצהריים הגשם יתפשט בהדרגה לצפון הנגב, ולקראת ערב (ובמהלך הלילה) קיים צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, וצפון הנגב.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר במרכז הארץ ובנגב. במהלך היום, הגשמים יתמעטו. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
יום שבת: לרוב בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה.
