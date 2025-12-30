התראה מטאורולוגית; זה היום בו הכל יתהפך: תחזית מזג אוויר

סמוטריץ' מגיב ליצחק עמית: "חציית קו אדום זה מה שהוא עשה"

רינה מצליח מבקשת עזרה: תמצאו את האיש הזה דחוף

יצחק עמית מגנה את אמירת סמוטריץ': "דברי בלע"

"אשתי שמעה ופרצה בבכי": הווידוי המרגש של הסמל הירוק

מורן אדרי: המורה הדתייה שהפכה למעצבת של הכוכבות | ריאיון

מפתיע: המגיש הבכיר עוזב את כאן 11 וחוזר לערוץ 13

16:29

הבכיר באזהרה חמורה: "אל תתפלאו אם זה יקרה בקרוב"