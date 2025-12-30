פוליטי על מלא: הנשיא יצחק עמית מגנה את דברי שר האוצר בצלאל סמוטריץ, ותוקף חזרה: "שאמירות אלו חצו קו אדום בעיניי"

נשיא בית המשפט העליון, שלח היום (שלישי) מכתב לאנשי הרשות השופטת, שם הוא מגנה את דברי שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

כזכור, שר האוצר יצא באמירה חריפה במיוחד כנגד נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, והודיע כי השופט עמית דורס את הדמוקרטיה, והתגובה תהיה לדרוס אותו בחזרה.

במהלך ישיבת סיעת הציונות הדתית, תקף סמוטריץ' בחריפות את עמית, לאחר שזה הוציא אמש צו נגד סגירת תחנת הרדיו הצבאית, גלי צה"ל. סמוטריץ' יצא בחריפות כנגד עמית ותקף: "יצחק עמית הוא מגלומן אלים, דורסני, שגונב את הדמוקרטיה הישראלית. התוצאה תהיה שנדרוס אותו".

כעת נשיא העליון יצחק עמית משיב לו בתקיפות: "שופטות ושופטים, מאז אתמול בשעות אחר הצהריים, הגיעו אליי עשרות פניות, באמצעות נשיאי בתי המשפט ובמישרין, נוכח דברי הבלע שהושמעו כלפיי וכלפי הרשות השופטת.

הפונים ביקשו להדגיש בפניי את תחושת העלבון והפגיעה שחשו בעקבות הדברים. הודיתי להם על הפנייה והבהרתי כי אף שאמירות אלו חצו קו אדום בעיניי – הן לא יסיטו אותי מדרכי. אמשיך להנהיג את הרשות השופטת בראש מורם, בשיקול דעת ובממלכתיות, מתוך מחויבות מלאה לשליחות המוטלת עליי לשירות הציבור.