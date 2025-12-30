נשיא בית המשפט העליון, שלח היום (שלישי) מכתב לאנשי הרשות השופטת, שם הוא מגנה את דברי שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
כזכור, שר האוצר יצא באמירה חריפה במיוחד כנגד נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, והודיע כי השופט עמית דורס את הדמוקרטיה, והתגובה תהיה לדרוס אותו בחזרה.
במהלך ישיבת סיעת הציונות הדתית, תקף סמוטריץ' בחריפות את עמית, לאחר שזה הוציא אמש צו נגד סגירת תחנת הרדיו הצבאית, גלי צה"ל. סמוטריץ' יצא בחריפות כנגד עמית ותקף: "יצחק עמית הוא מגלומן אלים, דורסני, שגונב את הדמוקרטיה הישראלית. התוצאה תהיה שנדרוס אותו".
כעת נשיא העליון יצחק עמית משיב לו בתקיפות: "שופטות ושופטים, מאז אתמול בשעות אחר הצהריים, הגיעו אליי עשרות פניות, באמצעות נשיאי בתי המשפט ובמישרין, נוכח דברי הבלע שהושמעו כלפיי וכלפי הרשות השופטת.
הפונים ביקשו להדגיש בפניי את תחושת העלבון והפגיעה שחשו בעקבות הדברים. הודיתי להם על הפנייה והבהרתי כי אף שאמירות אלו חצו קו אדום בעיניי – הן לא יסיטו אותי מדרכי. אמשיך להנהיג את הרשות השופטת בראש מורם, בשיקול דעת ובממלכתיות, מתוך מחויבות מלאה לשליחות המוטלת עליי לשירות הציבור.
הדברים אמנם כוונו כלפי באופן אישי, אולם משמעותם רחבה בהרבה – הם נועדו לפגוע בכל אחד ואחת מאיתנו, ובעיקר במוסד שבו אנו משרתים. המסר המשתמע מהדברים מבקש לערער על מעמדם ותפקידם של בתי המשפט במדינה דמוקרטית.
אמירות מסוג זה לא יחלישו אותנו. כוחנו מצוי בעבודתנו היומיומית, המקצועית והמסורה למען כלל אזרחי ישראל. המענה הטוב ביותר לניסיונות אלו לפגוע בנו הוא להתמיד במסלולנו – איש איש במשרתו ובתפקידו.
דווקא בימים שבהם השיח הציבורי מתלהם, מתחזקת בעיניי חשיבותה של שמירה קפדנית על גבולות השיח בתוך היכלות המשפט ובאולמות. על כתפינו מוטלת המשימה לשמור על הממלכתיות ולהבטיח כי בתי המשפט יהיו ויישארו אכסניה של שיח מכבד, מכיל ומקצועי.
אני מבטיחה לכם שהרשות השופטת, בית המשפט העליון ואני, נמשיך לדבוק בציווי המקראי – "לֹא תָגוּרוּ מִפְּנֵי אִישׁ" (דברים א', י"ז)".
מוישיק
שמוטריץ הוא עוזרו הראשי של מלאך החבלה שטניהו. סוג של מלאך חבלה גמדי.17:39 30.12.2025
שירי מנתניה
עמית, אוהבים אותך! נעלבנו והזדעזענו כולנו ועדיין מזדעזעים מדברי הבלע של הגמד ממפלגת הכסא הדתי. אכן נחצה כאן קו אדום ומתבקש, שאתה כנשיא העליון, תעשה כל אשר לאל ידך ע"מ לעצור מתקפות אנטישמיות אלו נגד מדינת ישראל והמערכת המשפט בכלל. מדינתינו היקרה בת 80, אחרי 2,000 שנות גלות, לא תוחרב ע"י בני הבליעל, שמנסים לכלותינו. חזק ואמץ, נשיא העליון!!!!!המשך 18:03 30.12.2025
אבי
חבל שעמית לא מכיר את המשך המשפט שהוא ציטט.. "כי המשפט לאלוקים הוא"...17:58 30.12.2025
