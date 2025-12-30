בכלי התקשורת בסוריה דווח כי בכירים מהממשל הסורי הקודם של בשאר אסד ערכו ביקור סודי בארץ בתחילת דצמבר, ונפגשו עם גורמי מודיעין בישראל – בדרישה לקבל תמיכה ישראלית לבני העדה העלאווית בחוף הסורי

תפנית מעניינת: יותר משנה אחרי נפילת המשטר של בשאר אסד, ברשת "Syria TV" הסורית דווח היום (שלישי) כי מספר בכירים מהממשל הסורי הקודם ערכו ביקור סודי בישראל בתחילת דצמבר, ונפגשו עם גורמי מודיעין בישראל.

לפי הדיווח, הבכירים שהגיעו לביקור החשאי היו כמאל אל-חסן, שכיהן כראש המודיעין הצבאי, ואיש העסקים אבו עלי חד'ר – שהיה מקורב למשפחת אסד. במקביל נטען כי ראמי מח'לוף, בן דודו של הנשיא לשעבר בשאר אסד, נפגש עם בכיר בשגרירות הישראלית ב"מדינה במזרח התיכון".

בפגישה השניים דרשו לקבל תמיכה ישראלית באזורי החוף הסורי, זאת לאור העובדה שרוסיה כבר לא מעוניינת לספק הגנה מדינית לבני העדה העלאווית ולרצונה להקים אוטונומיה. הבכירים לשעבר העלו בפגישות הצעה ל"פרויקט היפרדות מסוריה" כמדינה – בתנאי שהיא תזכה לחסות ישראלית ושיתוף פעולה עם מדינות אירופאיות באזור אגן הים התיכון. לפי הדיווח, ההצעה התבססה על החשש האירופי מגלי פליטים חדשים שיגיעו מסוריה בעקבות הידרדרות המצב הביטחוני במדינה.

גורמים דיפלומטיים טענו כי התקשורת בין אל-חסן לישראל לא חדשה, כשהוא כבר ניהל חילופי מסרים עם גורמים ישראליים גם בשנים שקדמו לקריסת משטר אסד. לטענת הגורמים, המסרים הועברו בין היתר דרך גורמי מודיעין רוסיים.