אשת התקשורת והמגישה, רינה מצליח , מבקשת את עזרת הציבור באיתורו של אדם שגנב את תמונת אמה מדוכן התיקים שלה שהיא השיקה לאחרונה.

מצליח פרסמה תיעוד של רגע גניבת התמונה, וכתבה: "שלום לכולם, כידוע לכם אתמול חוויתי חוויה מרגשת מאוד במסגרת השקת מותג התיקים שלי. כמו בכל רגע משמעותי ומרגש בחיי גם ברגע הזה היה חשוב לי להרגיש את אמא שלי איתי ועל כן בדוכן שהוקם הוצבה תמונה שלי עם אמי ז״ל".

מצליח חשפה כי "לצערי הרב תמונה זו נגנבה מהדוכן על ידי אדם אלמוני. אני מצרפת את תמונותיו של האיש בתקווה שמישהו מכם מכיר אותו, אין לי רצון למצות איתו את הדין אלא רק לקבל את התמונה בחזרה".