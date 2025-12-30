המגיש בר שם אור שהגיש שנים את תוכנית הצינור – עוזב את כאן 11 וחוזר לחדשות 13: "קיבלתי הצעה שלא יכולתי לסרב לה ושהיא בגדר הגשמת חלום"

המגיש בר שם אור, עוזב את כאן 11 וחוזר להגיש את תוכנית הצינור בערוץ 13. בהודעה אישית שכתב היום (שלישי) בחשבון הטוויטר שלו, כתב בר: "כמה מילים מהלב, התגעגעתי אז באתי. ‏אני שמח להודיע על התחנה הבאה שלי שהיא עבורי כמו בית. בקרוב אחזור לתוכנית הצינור שהייתה מבחינתי לאורך שנים הרבה יותר ממקום עבודה אלא משפחה של ממש.

קיבלתי הצעה שלא יכולתי לסרב לה ושהיא בגדר הגשמת חלום. בקרוב אשתלב בהגשה של הצינור לצד עבודה שוטפת על סיפורים ופרויקטים עיתונאיים. החזרה לתוכנית יומית, להשפעה המיידית, לקצב האינטנסיבי, לאפשרות לדבר כל ערב עם הצופים, מרגשת אותי מאוד".

עוד הוא הוסיף: "‏אני רוצה להודות לערוץ 11, למנכ״ל גולן יוכפז, לחיים סלוצקי ודנה כהן על התמיכה ולמערכת ״זמן אמת״ בראשות העורך ארנון גל על האפשרות שניתנה לי לייצר סרטים ותחקירים שזכו לתהודה ובהם הסיפור האמיתי מאחורי הקונספירציה על ״המרגל מפיקוד דרום״, הסרט על ניסיון פירוק מטה משפחות החטופים והראיון הראשון עם החטוף שחזר הביתה בר קופרשטיין.

בימים הקרובים אשדר את סרטי האחרון העונה שמלא בגילויים חדשים על מכונת הרעל ושעבדנו עליו שבועות ארוכים. בלי ליווי צמוד של הבמאי נדב בן צור, צוות הצילום בראשות עודד קירמה, צוות ההפקה בראשות רן גולן והליווי המסור והמקצועי של עורכי התוכנית ארנון גל וקרן גזית לא היה ניתן להביא למסך את הסרטים האלה. אני מאוד גאה שלקחתי חלק במערכת חשובה כל כך לשידור הציבורי בישראל

. מצפה לראותכם בשבועות הקרובים ב״זמן אמת״ ובהמשך ובקרוב נתראה שוב מדי ערב בצינור, ערוץ 13".