שש קבוצות המורכבות מחברות ישראליות ובינלאומיות מובילות, הגישו הצעות למכרז בפרויקט תשתית לאומי המקודם בימים אלה – להקמה, הפעלה ותחזוקה – של המקטע הנוסף ממחלף סומך ועד לבית העמק, שיוקם בכביש 6.
הארכת הכביש תחזק את החיבור בין הצפון למרכז הארץ ותהווה מנוע צמיחה תחבורתי, כלכלי וחברתי לאזור כולו. פתיחת הכביש מתוכננת לשנת 2030.
פרויקט הענק נועד לקצר משמעותית את זמני הנסיעה, להפחית עומסי תנועה כבדים בכבישים 4, 70 ו-22, ולאפשר חיבור מהיר ונוח לערים נהריה, שפרעם, עכו, ג'וליס, טמרה, כרמיאל ואזור הקריות. במסגרת הפרויקט ייסללו כ-22 קילומטרים של כביש דו מסלולי תלת נתיבי ויוקמו שלושה מחלפים חדשים – אבליים, מכר ובית העמק.
בנוסף, במסגרת מדיניות הסיוע לתושבי הצפון בעקבות המלחמה, ועל פי החלטת הממשלה שאושרה ע"י שרת התחבורה מירי רגב, תינתן הטבה לנוסעים קבועים בכביש החדש.
על פי ההטבה, בעלי רכב פרטי שיעשו שימוש תדיר במקטעים החדשים ייהנו מכ-40% הנחה באגרה. ההנחה נועדה להיטיב עם המתגוררים ועובדים באזור, כחלק ממאמץ כולל להקל על תושבי הצפון ולעודד שימוש בציר החדש.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים