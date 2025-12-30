ינון מגל, חושף את רשימת תביעות הדיבה שעימן הוא מתמודד, וחשף מדוע אינו פותח מימון המונים: "אולי ערוץ 14 ייתן חסות"

איש התקשורת והמגיש, ינון מגל, חושף את רשימת תביעות הדיבה שעימן הוא מתמודד, וחשף מדוע אינו פותח מימון המונים כמו שאר אנשי התקשורת שנתבעים.

בתכניתו היומית עם בן כספית בראיו 103FM, אמר מגל: "מ'חדשות 12' יש לי איזה שלוש או ארבע תביעות. ניר דבורי תובע אותי, גיא פלג תובע אותי. השלישית מעכשיו – תבעו אותי על הסיפור של כוח 100".

בהמשך הוסיף כי "מרוב שזה לא מזיז לי את קצה הציפורן, זה לא הטריד אותי, לא עשיתי גיוס המונים למרות שהוצאתי המון כסף על התביעות שיש עליי".

הוא טען כי "הרבה אנשים שולחים לי 'תעשה גיוס המונים אני רוצה להשתתף'. אופציה נוספת זה שערוץ 14 בכל זאת ייתן את חסותו על הדבר הזה".