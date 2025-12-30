במפלגות החרדיות הגיבו בזעם לעתירה של יש עתיד לבג"ץ, שהביאה לדרישת בית המשפט מהמדינה להסביר מדוע יש דחיפות להעברת למעלה ממיליארד שקלים למוסדות הלימוד החרדיים שהועברו בועדת הכספים בניגוד לחוק. בדבריהם תקפו את יו"ר יש עתיד יאיר לפיד וטענו כי העתירה לבג"ץ היא פגיעה באורח החיים החרדי.
"יאיר לפיד שוב מוכיח שהדלק היחיד שמניע אותו הוא שנאת חרדים" אמר יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף. "העתירה לבג"ץ היא ניסיון נוסף לפגוע בזכויות היסוד של מאות אלפי הורים וילדים שכל חטאם הוא רצונם לשמור על אורח חייהם ומסורת אבותיהם. הכספים המדוברים עברו את כל האישורים המקצועיים והמשפטיים הנדרשים, ומטרתם לתקן אפליה היסטורית בתקצוב מוסדות הפטור והחינוך המוכר שאינו רשמי".
עוד טען כי "אנו סמוכים ובטוחים כי בית המשפט ידחה את הניסיון הפוליטי להתערב בהחלטות תקציביות לגיטימיות של הממשלה. נמשיך לעמוד על המשמר כדי להבטיח שכל ילד בישראל יקבל את המגיע לו, ללא הבדל בין המגזרים. לא נאפשר להפוך את ילדי ישראל החרדים לאזרחים סוג ב'".
לפיד אמר בתגובה למתקפה נגדו כי "הרב גולדקנופף, גיוס לצה״ל אינו 'שנאת חרדים״, לימודי מתמטיקה ואנגלית אינם 'שנאת חרדים', לחשוב שאנשים צריכים לעבוד למחייתם אינה 'שנאת חרדים', בטח שזה שאנחנו דואגים שכל ילד בישראל – כולל ילדי החרדים – יקבל את מה שמגיע לו, שזה חינוך ראוי הכולל לימודי ליב״ה, זו לא 'שנאת חרדים'. לא יעזור לך שתצרח 'שנאת חרדים' בכל פעם שדורשים מכם למלא חובות אזרחיות בסיסיות שכל אזרח ישראלי צריך למלא".
שירי מנתניה
הדלק היחיד, שמניע את לפיד הוא פטריוטיות למדינה. הדלק היחיד שמניע את המפלגות החרדיות הוא גניבת המיליארדים ממדינת ישראל.16:43 30.12.2025
טוני
אני יודע דבר חשוב אחד. כאשר לפיד ובנט הקימו ממשלה, תקציב המדינה נתן למגזר החרדי את מה שמגיע לו, על אף שהחרדים לא היו חלק מהקואליציה. מה שקורה אצל נתניהו...
אני יודע דבר חשוב אחד. כאשר לפיד ובנט הקימו ממשלה, תקציב המדינה נתן למגזר החרדי את מה שמגיע לו, על אף שהחרדים לא היו חלק מהקואליציה. מה שקורה אצל נתניהו זה שהחרדים מקבלים הרבה מעבר למה שמגיע להם, כי הם מחזיקים את נתניהו באיזור הערמונית.המשך 16:50 30.12.2025
שירי מנתניה
מדוע?!
מדוע מונע משנאה? הוא דואג שלא תמצצו דם נוסף בדמות מיליארד שקל!!! איני תומך בו, אבל די להשתמטות וניצול לשד המדינה ואזרחיה! אגב, איך ניתן שלא לשנוא אתהמצב הזה בו אני מסכן...
מדוע מונע משנאה? הוא דואג שלא תמצצו דם נוסף בדמות מיליארד שקל!!! איני תומך בו, אבל די להשתמטות וניצול לשד המדינה ואזרחיה! אגב, איך ניתן שלא לשנוא אתהמצב הזה בו אני מסכן את חיי ותורם את כספי למענכם - ואתם חוסמים כבישים...המשך 16:43 30.12.2025
