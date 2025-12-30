בעקבות העתירה של יש עתיד לבג"ץ, יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף תקף את יאיר לפיד: "שוב מוכיח שהדלק היחיד שמניע אותו הוא שנאת חרדים". לפיד בתגובה: "לא יעזור שתצרח בכל פעם שדורשים מכם למלא חובות אזרחיות"

במפלגות החרדיות הגיבו בזעם לעתירה של יש עתיד לבג"ץ, שהביאה לדרישת בית המשפט מהמדינה להסביר מדוע יש דחיפות להעברת למעלה ממיליארד שקלים למוסדות הלימוד החרדיים שהועברו בועדת הכספים בניגוד לחוק. בדבריהם תקפו את יו"ר יש עתיד יאיר לפיד וטענו כי העתירה לבג"ץ היא פגיעה באורח החיים החרדי.

"יאיר לפיד שוב מוכיח שהדלק היחיד שמניע אותו הוא שנאת חרדים" אמר יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף. "העתירה לבג"ץ היא ניסיון נוסף לפגוע בזכויות היסוד של מאות אלפי הורים וילדים שכל חטאם הוא רצונם לשמור על אורח חייהם ומסורת אבותיהם. הכספים המדוברים עברו את כל האישורים המקצועיים והמשפטיים הנדרשים, ומטרתם לתקן אפליה היסטורית בתקצוב מוסדות הפטור והחינוך המוכר שאינו רשמי".

עוד באותו נושא בעקבות עתירת לפיד: בג"ץ דורש הסבר על העברת הכספים לחרדים 16:08 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

עוד טען כי "אנו סמוכים ובטוחים כי בית המשפט ידחה את הניסיון הפוליטי להתערב בהחלטות תקציביות לגיטימיות של הממשלה. נמשיך לעמוד על המשמר כדי להבטיח שכל ילד בישראל יקבל את המגיע לו, ללא הבדל בין המגזרים. לא נאפשר להפוך את ילדי ישראל החרדים לאזרחים סוג ב'".

לפיד אמר בתגובה למתקפה נגדו כי "הרב גולדקנופף, גיוס לצה״ל אינו 'שנאת חרדים״, לימודי מתמטיקה ואנגלית אינם 'שנאת חרדים', לחשוב שאנשים צריכים לעבוד למחייתם אינה 'שנאת חרדים', בטח שזה שאנחנו דואגים שכל ילד בישראל – כולל ילדי החרדים – יקבל את מה שמגיע לו, שזה חינוך ראוי הכולל לימודי ליב״ה, זו לא 'שנאת חרדים'. לא יעזור לך שתצרח 'שנאת חרדים' בכל פעם שדורשים מכם למלא חובות אזרחיות בסיסיות שכל אזרח ישראלי צריך למלא".