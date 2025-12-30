חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 30.12.2025 / 16:08

בית המשפט דורש מהמדינה להסביר את הדחיפות בהעברת יותר מ־1.09 מיליארד ש״ח למוסדות חרדיים, ולבחון אם ניתן יהיה להשיב את הכספים במקרה שיוצא צו ביניים

בית המשפט העליון הורה למדינה להגיש עד מחר (רביעי) בשעה 8:00 בבוקר, תגובה מיידית לעתירה שהגישו יו״ר האופוזיציה יאיר לפיד וחברי כנסת מסיעת יש עתיד, בנוגע להעברת למעלה מ־1.09 מיליארד שקלים למוסדות לימוד חרדיים. העתירה הוגשה בעקבות החלטות ועדת הכספים להעברת התקציבים, שלטענת העותרים בוצעו בניגוד לדין. במסגרת העתירה מבוקש מבית המשפט להוציא צו ביניים שימנע את העברת הכספים עד להכרעה משפטית. בהחלטתה קבעה השופטת יעל וילנר כי על המדינה להסביר מדוע קיימת דחיפות בהעברת הכספים כבר כעת, עוד בטרם ניתנה הכרעה בטענות שהועלו בעתירה. בנוסף, נדרשה המדינה להתייחס לשאלה האם הוצאת צו ביניים תמנע בעתיד את האפשרות להשיב את הכספים, אם ייקבע כי ההעברה נעשתה שלא כדין.

תגיות: בג"ץ, המפלגות החרדיות, יאיר לפיד, צו ביניים