הכתב הצבאי דורון קדוש, מאשים את דובר צה"ל בכך שהוא מסתיר מהציבור את האמת בנוגע למצרים: "זו פשוט פגיעה של ממש באמון הציבור בצה״ל"

בהמשך להודעת דובר צה"ל על תפיסת האמל"ח בגבול מצרים, הכתב הצבאי דורון קדוש, טוען כעת (שלישי) כי היו עוד הברחות כאלו ודובר צה"ל מסתיר אותן מהציבור.

בדבריו הוא כתב: "לא ייאמן: אחרי הודעת דובר צה״ל שמתפארת בסיכול רחפן שנשא 20 נשקי M-16 (ומאחורי הקלעים אספר לכם שנלווה אליה גם תדרוך מפורט של צה״ל לכתבים הצבאיים על שלל הצלחות בסיכולי רחפנים – מבלי להזכיר את אירועי חוסר ההצלחה) –

שימו לב לדברים שאומר הבוקר רח״ט המודיעין של משטרת ישראל, תנ״צ אושרי אבוקסיס בכנסת: ״רק אתמול בלילה סיכלו בדרום רחפן אחד שעשה שלוש נגלות, תפסו אותו בפעם השלישית עם 22 נשקי M-16 כולל מטענים"".

עוד הוא הוסיף: "‏דובר צה״ל סיפר על הסיכול של הרחפן, אבל מה מתברר מעדותו של קצין המודיעין הבכיר של המשטרה? ‏שדובר צה״ל סיפר רק שליש מהסיפור! ‏הרחפן עשה שלוש נגלות של הברחות אתמול בלילה. על זה לא סיפרו לנו בצה״ל. רק על ההצלחה בסיכול בפעם השלישית.

עוד באותו נושא מגיש חדשות 12: "זו פגיעה חמורה ביחסים עם מצרים" 09:19 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

‏חבל שדובר צה״ל ממשיך לבצע יח״צ אגרסיבי ל״הצלחות״ מבצעיות לכאורה – אבל מספר רק שליש מהתמונה האמיתית, תוך שהוא מסתיר מהציבור הישראלי את האמת. אם מה שאמר רח״ט המודיעין של המשטרה נכון – זו פשוט פגיעה של ממש באמון הציבור בצה״ל. מסתירים אמת מהציבור, פשוטו כמשמעו".