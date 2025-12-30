בהמשך להודעת דובר צה"ל על תפיסת האמל"ח בגבול מצרים, הכתב הצבאי דורון קדוש, טוען כעת (שלישי) כי היו עוד הברחות כאלו ודובר צה"ל מסתיר אותן מהציבור.

בדבריו הוא כתב: "לא ייאמן: אחרי הודעת דובר צה״ל שמתפארת בסיכול רחפן שנשא 20 נשקי M-16 (ומאחורי הקלעים אספר לכם שנלווה אליה גם תדרוך מפורט של צה״ל לכתבים הצבאיים על שלל הצלחות בסיכולי רחפנים – מבלי להזכיר את אירועי חוסר ההצלחה) –

שימו לב לדברים שאומר הבוקר רח״ט המודיעין של משטרת ישראל, תנ״צ אושרי אבוקסיס בכנסת: ״רק אתמול בלילה סיכלו בדרום רחפן אחד שעשה שלוש נגלות, תפסו אותו בפעם השלישית עם 22 נשקי M-16 כולל מטענים"".

עוד הוא הוסיף: "‏דובר צה״ל סיפר על הסיכול של הרחפן, אבל מה מתברר מעדותו של קצין המודיעין הבכיר של המשטרה? ‏שדובר צה״ל סיפר רק שליש מהסיפור! ‏הרחפן עשה שלוש נגלות של הברחות אתמול בלילה. על זה לא סיפרו לנו בצה״ל. רק על ההצלחה בסיכול בפעם השלישית.

‏חבל שדובר צה״ל ממשיך לבצע יח״צ אגרסיבי ל״הצלחות״ מבצעיות לכאורה – אבל מספר רק שליש מהתמונה האמיתית, תוך שהוא מסתיר מהציבור הישראלי את האמת. אם מה שאמר רח״ט המודיעין של המשטרה נכון – זו פשוט פגיעה של ממש באמון הציבור בצה״ל. מסתירים אמת מהציבור, פשוטו כמשמעו".