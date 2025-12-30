המשטר באיראן מחריף את הדיכוי: כוחות הבאסיג’ של משמרות המהפכה פתחו באש חיה לעבר מפגינים בטהראן ובערים נוספות.

ההתדרדרות באיראן נמשכת, אחרי שהפגנות סוערות שטפו את רחובות הבירה וגרמו לכוחות המשטר לסגת מהרחובות, כוחות הבאסיג' של משמרות המהפכה פתחו באש נגד המפגינים, באיראן מדווחים על פצועים רבים.

לפי דיווחים המגיעים מהשטח, כוחות הבאסיג', הזרוע הפרה־צבאית של משמרות המהפכה, משתמשים ברובי סער ובנשק לפיזור הפגנות, כולל רובים ותחמושת חיה, נגד המפגינים, לאחר שמוקדם יותר היום נאלצו לסגת מהרחובות.

מקורות אופוזיציה ופעילי זכויות אדם טוענים כי ההוראה לפתוח באש ניתנה ישירות על ידי מנהיג איראן, עלי חמינאי, כחלק מניסיון לבלום את גל המחאה חסר התקדים המאיים על יציבות המשטר.

לפי אותם דיווחים, כוחות הביטחון קיבלו הוראה לפעול בנחישות וללא ריסון נגד כל התקהלות מחאתית.

הירי מגיע לאחר שעות של עימותים קשים, חסימות כבישים, שריפת סמלי שלטון וקריאות ישירות להפלת המשטר. עדי ראייה מתארים כאוס ברחובות, שימוש בגז מדמיע ובאש חיה, ופינוי פצועים באופן מאולתר מחשש למעצרים בבתי החולים.