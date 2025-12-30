איראן מגיבה בזעם להכרזת קנדה על הצי האיראני כארגון טרור, ומכריזה באופן חריג על הצי הקנדי כ“ארגון טרור”

אחרי שקנדה הכריזה רשמית על הצי האיראני כארגון טרור, לאחר קשירתו לשורה של פעילות הברחת נפט לא חוקית, העברת ציוד והכנסות לארגוני טרור, וערער היציבות במזרח התיכון, האיראנים הגיבו בהאשמה תמוהה והגדירו חזרה את הצי הקנדי כארגון טרור.

המהלך הקנדי מגיע כחלק מהקשחת צעדי האכיפה והסנקציות נגד גורמים איראניים, שלפי גורמי מודיעין מערביים מעורבים בעקיפת סנקציות, מימון ארגוני טרור והפעלת רשתות לוגיסטיות ימיות במפרץ ובים האדום. ההכרזה נתפסה באיראן כהסלמה פוליטית, והתגובה לא איחרה לבוא.

בהודעה שפרסמו גורמים רשמיים בטהראן נטען כי פעילות הצי הקנדי במסגרת בריתות מערביות “משרתת אינטרסים תוקפניים” ופוגעת בביטחון האזורי – טענה שמומחים מגדירים כחסרת בסיס משפטי, ונועדה בעיקר לאותת לציבור הפנימי ולבעלות ברית של איראן על “תגובה סימטרית”.

בקנדה דחו את ההאשמות על הסף והבהירו כי פעילות הצי הקנדי היא הגנתית, פועלת בהתאם למשפט הבינלאומי, ומתמקדת בהגנה על נתיבי סחר ובשיתוף פעולה עם בעלות ברית.