בנט טוען כי יועצים בלשכת ראש הממשלה פעלו בכוונת תחילה לפגיעה ביחסי ישראל עם מצרים, וכי האחריות כעת מוטלת על נתניהו לפעול ולתת תשובות לציבור

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס בחריפות לפרשת קאטרגייט הנוגעת ליועצים בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי מדובר ב"חבלה בזדון ביחסי החוץ של ישראל עם מצרים", כהגדרתו.

לדברי בנט, "סעיף 121 לדין הפלילי קובע במפורש שאדם שמחבל בכוונת תחילה ביחסים של ישראל עם מדינה אחרת דינו עד מאסר עולם. זה בדיוק מה שעשו אנשי נתניהו כשהם חיבלו בזדון ביחסים שלנו עם מצרים".

בנט הוסיף כי ראש הממשלה טוען שלא ידע על המתרחש בלשכתו, אך לדבריו המצב השתנה: "נתניהו טוען שלא ידע על הבגידה בלשכתו. עכשיו הוא יודע. ועכשיו כל עם ישראל יודע".

בהמשך דבריו טען בנט כי מהחומרים שנחשפו עולה שיועצים בלשכת ראש הממשלה פעלו בניגוד לאינטרס הישראלי: "מהחומרים שנחשפו עולה בבירור שאנשי נתניהו לא רק קיבלו משכורת מקטאר כדי להלבין את קטאר-חמאס, אלא גם ניצלו את מעמדם המיוחד בלשכה כדי להשחיר את מצרים", ואף ציטט ביטוי שיוחס להם: "אנחנו צריכים ללכת על הראש של מצרים".

לדבריו, כל זאת נעשה "כדי לשרת את האויב קטאר-חמאס בשעת מלחמה", והדגיש כי השימוש במונח "בגידה" אינו מקרי. "למונח בגידה יש משמעות של פעולה מכוונת נגד האינטרס הביטחוני-מדיני של מדינת ישראל", אמר.

בנט קרא לראש הממשלה לפעול באופן מיידי: "חובתו של נתניהו להפסיק כבר לממן את ההגנה של יועציו שבגדו, הוא צריך להוקיע אותם, ולתת תשובות לאזרחי ישראל".

את דבריו סיכם באמירה כי "חיילי צה״ל וכל עם ישראל חייבים לדעת שקודש הקודשים של ישראל, לשכת ראש הממשלה, נקייה לגמרי מאינטרסים של מדינות אויב".