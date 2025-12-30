במוקד פעילות הלילה, יירטו כוחות חטיבת פארן רחפן שנשא כ־20 נשקי M-16 ואמצעי לחימה נוספים, בניסיון הברחה שסוכל לאחר זיהוי של מערך הבקרה האווירי

הלילה (בין שני לשלישי) זיהה צה״ל ניסיון הברחת אמצעי לחימה באמצעות רחפן שחצה ממערב לשטח מדינת ישראל. הזיהוי בוצע על ידי מערכי האיתור והבקרה, שפעלו לאיתור פעילות חריגה במרחב הגבול המערבי.

לאחר הזיהוי הוקפצו כוחות מחטיבת פארן, שפעלו במהירות בשטח ויירטו את הרחפן. בבדיקה שנערכה לאחר היירוט אותרו על הרחפן כ-20 כלי נשק מסוג M-16, לצד אמצעי לחימה נוספים. בצה״ל מציינים כי מדובר בסיכול משמעותי, הן בהיקף האמל״ח שנתפס והן ביכולת למנוע את הגעתו לידי גורמים עוינים.

הסיכול מצטרף למאמץ מבצעי מתמשך שמנוהל בשבועות האחרונים על ידי אוגדה 80, בשיתוף חיל האוויר. בשבוע שעבר, ביום חמישי, נרשמה לראשונה השתתפות ישירה של מסוקי קרב במאמץ, כאשר שני רחפנים יורטו באמצעות מסוק קרב במהלך פעילות בגזרה.

על פי נתוני צה״ל, במהלך השבועיים האחרונים סוכלו יותר מ-20 ניסיונות הברחה מהגבול המערבי. שניים מהסיכולים בוצעו באמצעות מסוקי קרב, והיתר באמצעות אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, בשילוב פעולה של הכוחות הפועלים בשטח.

בצה״ל מדגישים כי פיקוד הדרום ממשיך לשפר ולפתח את המענה המבצעי בגזרה. במסגרת זו הורחבה השתתפות מסוקי הקרב במאמץ הסיכולים, לצד שימוש באמצעים נוספים, גלויים וסמויים, שמטרתם לחזק את השליטה במרחב ולצמצם את ניסיונות ההברחה.

במקביל, כוחות חטיבת פארן מבצעים מאמץ קרקעי נרחב לאורך הגבול המערבי. המאמץ כולל פעילות סיכול, אבטחה וחיזוק ההגנה במרחב, במטרה לספק מענה טוב יותר לאיומי ההברחות ולשמור על ביטחון האזור.