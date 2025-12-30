הסכסוך בין איחוד האמירויות לערב הסעודית ממשיך להתחמם, האמירויות שיגרו תגובה דיפלומטית רכה, אך מאיימים בתגובה חריפה מאחורי הקלעים

הסכסוך בין איחוד האמירויות לערב הסעודית עלה הלילה מדרגה, הצבא הסעודי ביצע תקיפות אוויריות כנגד משלוחי נשק אמירתיים למיליציות מקומיות בתימן, הלוחמות נגד החות'ים, כעת האמירתים שיגרו תגובה ישירה לריאד.

מוקדם יותר היום, לאחר תקיפות ליליות נגד מטרות בתימן, ערב הסעודית שיגרה אולטימטום אל איחוד האמירויות, בו דרשה את נסיגתה המלאה ואת הפסקת תמיכתה בכוחות מקומיים בתימן.

איחוד האמירויות הגיבה כעת, והכחישה את ההאשמות הסעודיות כנגדה, בנוסף הביעה איחוד האמירויות כבוד לריבונות הסעודית, אך הוסיפה והכחישה כל קשר להתרחשויות האחרונות בתימן.

אך במקביל, מאחורי הקלעים, מדווחים על זעם גובר של בכירים באיחוד האמירויות כנגד ערב הסעודית.

יועץ מקורב מאוד למנהיג איחוד האמירויות, השיח מוחמד בן זיאד, יצא בהודעה חריפה כנגד סעודיה, וכתב: "האמירויות לא נוטשת את בעלות בריתה, היא תומכת בהם באמצעים מדיניים וצבאיים, והיא לא תנטוש אותם לגורלם".

היועץ הוסיף איום אל סעודיה: "איחוד האמירויות לא בורחת מעימותים, ולא מתחמקת בעקבות עימותים, איננו חוששים".

בנוסף קיימים דיווח כי האמירויות העבירו אזהרה ישירה אל ערב הסעודית, בה הביעו כוונה להגיב, אם אירוע נוסף שכזה יחזור על עצמו.