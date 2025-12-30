במסגרת חקירת המשטרה עלה כי גבר בן 65 ממרכז הארץ, שמציג את עצמו כבעל מקצוע בתחום הבריאות, מכר כדורים וטיפות מסוגים שונים שלטענתו "מרפאים את מחלת החצבת". הוא נעצר אתמול על ידי המשטרה. המשנה למנכ"ל משרד הבריאות: "הפצה של תרופות מזויפות מהווה סכנה לבריאות הציבור"

תושב בני ברק נעצר בחשד שמכר תרופות מזויפות נגד מחלת החצבת, ואתמול (שני) נעצר על ידי המשטרה.

החקירה על רקע עדויות למתן טיפולים לא הולמים ולהפצת מידע כוזב הנוגעים למחלת החצבת. משרד הבריאות, גילה כי מתקיימת מכירת תכשירים המוצגים כתחליף לחיסון החצבת, זאת כחלק ממאמצי המשרד לאתר ולפעול נגד מפיצי מידע כוזב, וגורמים לא מוסמכים המציעים טיפולים רפואיים.

במסגרת החקירה עלה כי החשוד הציג עצמו כבעל מקצוע בתחום הבריאות (נטורופת), מכר לפונים אליו כדורים וטיפות מסוגים שונים, ומסר להם כי התרופות ימנעו את מחלת החצבת, ובמידה שהאדם חולה – המוצרים יבריאו אותו מהמחלה.

אתמול, פשטו שוטרי הבילוש והחקירות, בשיתוף אגף האכיפה ופיקוח של משרד הבריאות, על ביתו של החשוד (65) בבני ברק, באמצעות צו בית משפט ועצרו אותו לחקירה בחשד לאיסור ייצור, שיווק או החזקה לשם שיווק של תכשיר או חומר גלם שיש בהם כדי להטעות בניגוד להוראות, איסור מכירת תכשיר מרשם שלא ע"י רוקח, פרסום או הצגה של תכשיר לא רשום, קבלת דבר במרמה, התחזות לבעל תעודה במקצוע הבריאות.

במהלך חיפוש בביתו נתפסו מגוון שמנים בבקבוקונים, אבקות חשודות וקפסולות ריקות ששימשו להכנת מוצרים לא מאושרים ע"י משרד הבריאות ומכירתן. כמו כן נתפסו מסמכים רפואיים של "לקוחות".

בסיום החקירה שוחרר החשוד בתנאים מגבילים ומעצר בית.

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר ספי מנדלוביץ: ״חצבת היא מחלה מסוכנת ומדבקת מאוד, שעלולה להסתיים בסיבוכים קשים ואף במוות – במיוחד בקרב ילדים שאינם מחוסנים. בתקופה שבה מערכת הבריאות מתמודדת עם התפרצות החצבת שכבר גבתה חיי 12 ילדים, הפצה של תרופות מזויפות ומתן טיפול בידי גורמים שאינם מוסמכים מהווים סכנה ממשית לבריאות הציבור.

תפיסת החשוד היא תוצאה של שיתוף פעולה הדוק וחשוב בין משרד הבריאות למשטרת ישראל, במאבק כנגד מפיצי חדשות כזב בנושא תחלואת החצבת, סכנותיה והטיפול בה, או נגד גורמים לא מוסמכים המבצעים טיפולים רפואיים. אנו נמשיך לפעול בנחישות נגד אנשים אלו כחלק מהאחריות שלנו לבריאות הציבור ולמניעת פגיעה בחיי אדם".