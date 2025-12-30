הפגנות הענק באיראן נמשכות ללא הפסקת, משעות הבוקר כמות המפגינים ממשיכה לגדול, בשעות האחרונות סטודנטים מכל האוניברסיטאות המרכזיות בבירה הצטרפו להפגנות שמתרחבות משעה לשעה. כוחות הדיכוי של משמרות המהפכה מתנגשים עם מפגינם, אך נאלצים לסגת בחלק מהמקומות.
לאחר בוקר של השבתת מסחר ברחבי הבירה טהראן, והפגנות אזוריות בעשרות ערים ברחבי איראן, כעת מתגברות שוב ההפגנות ברחובות הבירה. אלפי סטודנטים ממרכזי האקדמיה בעיר הצטרפו בשעות האחרונות להפגנות.
בתגובה, משמרות המהפכה החלו לפזר ברחבי טהראן את ה"באסיג' ". מיליציות דיכוי אזרחיות שמשמשות את הארגון לדיכוי מחאות אזרחיות. הבאסיג' ידועים בשימוש עצום באלימות כנגד אזרחים, במעצרי שווא, עינוי ואף הוצאות להורג, אך בחלק מהמקרים גם הם נאלצים לסגת כנגד המפגינים בבירה.
מומחים מעריכים בזהירות כי ייתכן ומדובר בגל ההפגנות המשמעותי ביותר כנגד המשטר בשנים האחרונות, וכי מדובר במחאה רחבה, מבוזרת, שמתנהלת בעשרות מוקדים ועם חיכוך גבוהה נגד כוחות המשטר.
אך המומחים גם מסייגים כי האייתולות הצליחו לשרוד הפגנות סוערות גם בעבר.
