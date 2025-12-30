הנהלת בתי המשפט ניצלה את החוק החדש האוסר פרסום תמונת חשודים, כדי להמציא נוהל האוסר על צילום בתוך בית המשפט בלי אישור משופט. הכתבים זועמים

כזה דבר לא רואים כל יום. תא כתבי המשפט זועם על הנהלת בתי המשפט, שהוציאה הבוקר נוהל לצילום בתוך בית המשפט.

מחרתיים ייכנס לתוקף החוק האוסר על פרסום צילום של חשוד המוחזק במעצר לפני הגשת כתב אישום. עד כה, אסר החוק לפרסם שמו של חשוד עד להארכת מעצר או עד להגשת כתב אישום, כעת הורחב החוק בהסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה, כי ייאסר גם לפרסם את תמונתו של החשוד עד להגשת כתב האישום.

המטרה של החוק, שעבר ברוב של 11 תומכים מול 0 מתנגדים, בא לאפשר לחשודים שנעצרו ולא הוגש נגדם כתב אישום, לשמור על כבודם ולמנוע את פרסום תמונתם בתא הנאשמים.

אלא שהנהלת בתי המשפט החליטה להרחיב את איסור פרסום התמונה של החשוד – לאיסור צילום כללי בתוך בתי המשפט.

כל צילום באולם מחייב החלטה שיפוטית

בנוהל שפורסם הבוקר לעיתונאים, נכתב: "החל מיום 1.1.26 צילום של חשוד המוחזק במעצר לפני הגשת כתב אישום באולם בית המשפט ופרסום הצילום יעשה רק באישור בית המשפט, אשר יינתן רק מטעמים מיוחדים ואם השתכנע בית המשפט שקיים ענין ציבורי של ממש הגובר על הפגיעה בכבוד החשוד.

ובהמשך: "החל מיום 1.1.2026, כל צילום באולם, לרבות טרם כניסת המותב לאולם או לאחריה, יחייב הגשת בקשה לבית המשפט מטעם המבקש לצלם, וקבלת החלטה שיפוטית. ככלל, תוגש הבקשה באמצעות הטופס המצורף. את הבקשה ניתן להגיש באמצעות "נט המשפט" או במזכירות בית המשפט. משמעות הדבר היא כי בשונה מהנהוג עד כה, לא ניתן יהיה להסתפק באישור בקשות צילום באולם באמצעות הדוברות או משמר בתי המשפט.

הכתבים, חלקם הגדול בעלי הכשרה משפטית, זעמו על הנוהל שיצריך אותם לקבל אישור משופט לפני צילום בתוך בית המשפט, "הנהלת בתי המשפט הרחיבה את האיסור החדש בחוק – ודה פקטו יצרה הליך כמעט בלתי אפשרי בסד הזמנים שעובדים בהם כתבים, לקבל היתר לצילום" כתב אחד הכתבים.

ראש תא הכתבים שיגר שאילתה פומבית לדוברת הנהלת בתי המשפט: "מדוע הנהלת בתי המשפט החליטה בהוראה דרקונית להקשות על עבודת העיתונאים בבתי המשפט, זאת ללא שום התייעצות מוקדמת עם נציגות העיתונאים כפי שהיה מקובל בעבר, ותוך דריסת ערכים בסיסיים של חופש העיתונות.

באופן תמוה, התקנות הללו רוכבות על חוק (בעייתי בפני עצמו, אך לזה אתם לא אחראים), אף שאין קשר בין מהות החוק שעבר (שעוסק בזכויות חשודים לפני כ״א) לבין הנוהל החדש".

כעת מאיימים הכתבים בעתירה מנהלית נגד התקנה החדשה או אפילו עתירה לבג"צ, כדי שיאפשרו להם להמשיך ולצלם בתוך אולם בית המשפט, כפי שנעשה עד כה.