אל"מ במיל' חזי נחמה מתריע כי ישראל חוזרת לקונספציה הקודמת שלה בזמן שחמאס מתעצם ומתכנן לפגוע בנו מחדש: "אל תתפלאו אם זה יקרה שוב עוד שנה"

אל"מ במיל' חזי נחמה מפורום המפקדים והלוחמים במילואים ולשעבר מח"ט אלכסנדרוני ומנשה, מתריע כי ישראל חוזרת לקונספציה הקודמת שלה בזמן שחמאס מתעצם ומתכנן לפגוע בנו מחדש.

בראיון לרדיו 103FM אמר נחמה: "בשלושת החודשים האחרונים חמאס הולך ומתחזק, הוא משמיש את המנהרות מחדש ומכין מטענים מחדש", התריע נחמה, והזהיר: "שאף אחד לא יופתע אם בעוד שבוע או שבועיים פתאום כמה רקטות יעופו לבאר שבע. טראמפ לא יעשה את העבודה במקומנו".

לדבריו, "אני מבקשים להיות הנער שאומר: המלך עירום. יצאנו למלחמה עם יעד ברור: להשמיד את חמאס ולא לאפשר שלטון עתידי שלו בעזה, ובסוף אנחנו חוזרים לאט לאט לאותה קונספציה שהיינו בה טרם 7 באוקטובר. שאף אחד לא יתפלא אם בעוד שנה זה יתפוצץ לנו בפנים".

"אם כל חטאת של המלחמה היא העובדה שהארכנו אותה בשנתיים"

"אם כל חטאת של המלחמה היא העובדה שהארכנו את המלחמה בשנתיים ולא חתרנו להכרעה ועשינו עסקאות בשלבים גם של הדרג המדיני וגם הצבאי", הוסיף נחמה. "אנחנו לא רוצים לספוג הפתעה מפתיעה בעוד שנה, שנתיים או שלוש. צריך להכריע: האם מתחילה קונספציה חלק ב', או שאנחנו משנים את דרכנו?".

"צריך להודיע שנטיל מצור, וחמאס יישאר בחלק הצפוני"

אז איך מפרקים את האיום? "אני לא רוצה לסכן את חיי החיילים. אני אומר: להפריד בין האוכלוסייה לחמאס, לחצות אותה לשתיים", אמר הקצין הבכיר (מיל'). "היום היא חצויה לרוחב, ואני מדבר על חציית ציר נצרים. צריך להודיע שנטיל מצור, וחמאס יישאר בחלק הצפוני – מטילים עליו מצור. אין כבר חטופים ולא מסכנים חטופים, ואנחנו מגיעים להכרעת חמאס, ויפה שעה אחת קודם".