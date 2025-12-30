לאחר תלונה שהגישה ולנסיה, היורוליג קבעה כי לא הוכחו קריאות גזעניות מצד אוהדי מכבי תל אביב, אך החליטה להטיל קנס בשל קריאות פוגעניות שנשמעו במהלך המשחק בהיכל מנורה

מכבי תל אביב נקנסה היום (שלישי) ב-10,000 יורו על ידי היורוליג, בעקבות אירועים שהתרחשו במהלך משחק היורוליג מול ולנסיה, שנערך בהיכל מנורה לפני כשבועיים.

בהודעת היורוליג נכתב: "מכבי תל אביב נקנסה בעקבות קריאות פוגעניות נגד ולנסיה ומאמנה, פדרו מרטינס. הקבוצה הספרדית הגישה תלונה רשמית בגין עלבונות על רקע גזעני וקללות שנשמעו לאורך המשחק". עם זאת, בהחלטה צוין כי מכבי תל אביב זוכתה מהטענות הנוגעות לקריאות גזעניות, והקנס הוטל אך ורק בגין קריאות פוגעניות.

האירועים התרחשו על רקע התבטאויות קודמות של אנשי ולנסיה, ובהם המאמן פדרו מרטינס, נגד ישראל על רקע המלחמה בעזה. המשחק עצמו הסתיים בניצחון 82:85 של מכבי תל אביב. לאחר המשחק אמר מאמן מכבי תל אביב מרטינס: ״לא לקחתי את זה אישית, זה לא ענייני״.