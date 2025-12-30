שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, הגיב לדיווחים על הפגישה המוצלחת בין נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, וראש הממשלה נתניהו, ותקף את "שונאי היהודים" שיצאו נגד הקשר בין המדינות והמנהיגים.
האקבי פרסם את הדברים ברשתות החברתיות, בהודעתו חגג את הפסגה המדינית המוצלחת בין שני המנהיגים והסביר: "פסגה חשובה במיוחד בין הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו".
השגריר המשיך ותקף משפיענים אנטי ישראלים במפלגה הרפובליקנית שיצאו כנגד הקשר בין המדינות, כמו טאקר קרלסון, שדרן שמרני בעבר שהפך למוקד שידור לקונספירציות, ברובן אנטישמיות.
"הפגישה המוצלחת והקשר המשגשג קוברים סופית את הנראטיב של פודקאסטרים ושדרנים שונאי יהודים, שמנסים למכור שקרים על קשרי ישראל-ארה"ב".
הדברים מגיעים בעקבות קרעים מתגברים במפלגה הרפובליקנית, כאשר אגף בדלני, קונספירטיבי ואנטישמי באופן בוטה, הפך לבלוט במיוחד ברשתות החברתיות, ומפצל את התנועה.
