המתיחות במפרץ מחריפה, סעודיה דורשת מהאמירויות להסיג כוחות מתימן בתוך 24 שעות לאחר תקיפה אווירית. חשש גובר מהידרדרות לעימות

סעודיה ואיחוד האמירויות עומדות על סף התנגשות צבאית, כאשר סעודיה כבר ירתה מוקדם יותר את הירייה הראשונה. לאחר שמוקדם יותר ביצעה סעודיה תקיפה אווירית כנגד מיליציות בתמיכת האמירויות בתימן, הסעודים משגרים כעת אולטימטום חריף.

משרד החוץ הסעודי פרסם הודעה חריגה ובה דרישה מאיחוד האמירויות להסיג את כלל כוחותיה הצבאיים משטח תימן בתוך 24 שעות. בנוסף, קראה סעודיה להפסקה מיידית של כל תמיכה צבאית או כלכלית בקבוצות חמושות הפועלות במדינה, שלדבריה מערערות את היציבות ופוגעות בביטחון האזורי.

המהלך הסעודי מגיע על רקע דיווחים על תקיפה אווירית ממוקדת שבוצעה נגד מיליציות בדרום תימן, אזור שבו לאמירויות השפעה צבאית ומדינית משמעותית. גורמים סעודיים טוענים כי מדובר בתגובה ישירה ל״פעולות חתרניות״ ולניסיון של האמירויות לבסס שליטה עצמאית בזירה התימנית, בניגוד לאינטרסים של ריאד.

מנגד, באיחוד האמירויות טרם נמסרה תגובה רשמית, אך מקורות דיפלומטיים מעריכים כי אבו דאבי רואה באולטימטום הסעודי צעד תוקפני ובלתי מקובל.

החשש כעת הוא מהידרדרות מהירה שתגלוש מעימות עקיף דרך מיליציות – להתנגשות ישירה בין שתי מעצמות אזוריות, הסיכוי ללחימה ישירה בין הצדדים נמוכה, אך גם סעודיה וגם איחוד האמירויות מתחזקות מליציות בשטח תימן, שיכולות לצאת לקרב בשמן.