אמנם היממה הקרובה תתאפיין בהפוגה מהגשמים, אך הזרימות העזות בנחלי הצפון הביאו לעלייה נוספת במפלס הכנרת ביממה האחרונה.
אחרי העלייה של סוף השבוע, מפלס הכנרת רשם עלייה נוספת של 1.5 ס"מ ב-24 השעות האחרונות, כך עולה ממדידות של רשות המים. על פי הנתונים, המפלס עומד כעת על 213.385- ס"מ.
עוד עולה מהנתונים כי לקו האדום העליון חסרים 4.585 מטר, וכי המפלס נמוך ב- 0.385 מ' מהקו האדום התחתון.
תחזית מזג אוויר לימים הקרובים
כאמור, מזג אוויר הסוער ייצא להפוגה קלה אך יחזור במלוא הכוח כבר ביום חמישי עם רוחות חזקות, שלג, הצפות ושטפונות.
יום שלישי: מעונן חלקית. עדיין יתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות יהיו ברובן רגילות לעונה.
יום רביעי: מעונן חלקית. יתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ. ינשבו רוחות ערות לאורך מישור החוף. צפויה עליה קלה בטמפרטורות. במהלך הלילה הגשם יתחזק ויתפשט בהדרגה למרכז הארץ.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
יום חמישי: גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות ירד בצפון הארץ ובמרכזה. ינשבו רוחות ערות. קיים חשש להצפות מקומיות במישור החוף ובשפלה. תורגש ירידה קלה בטמפרטורות. משעות הצהריים הגשם יתפשט בהדרגה לצפון הנגב, ואז קיים חשש לשיטפונות בים המלח ומדבר יהודה.
יום שישי: מעונן חלקית. עדיין ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, מצפון הארץ ועד לנגב.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים