מחיר הנפט בעולם צנח ואליו התווספה הירידה בשער הדולר, ועם כניסת ה-1 בינואר 2026, למשך חודש אחד לפחות נשלם פחות על הדלק בתחנות

בשורה טובה לנהגים. עם תחילת שנת 2026 בלילה שבין רביעי לחמישי יצנחו מחירי הדלק בפיקוח ב-26 אגורות.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בתחנה בשירות עצמי לא יעלה על 6.85 ש"ח לליטר, ירידה של 26 אג' מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר.

באילת, בה לא משלמים מע"מ, מחיר ליטר דלק יעמוד על 5.80 ש"ח לליטר, ירידה של 23 אג' מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות.

הסיבה לצניחה במחיר הדלק היא שילוב של ירידת מחיר הנפט בעולם ב-10.76% שהתווסף לירידת שער הדולר ל-3.20 שקלים לדולר, המהווים ירידה של 2.26%.

עם זאת, על כל ליטר דלק נשלם מסל בלו של 3.60 שקלים לליטר ועוד שקל וחמש אגורות מע"מ ובסך הכל 4.65 שקלים של מיסים שהם 68% ממחיר הדלק.