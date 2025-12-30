הכאוס ברחובות איראן נמשך, ההפגנות ברחובות כנגד השלטון נכנסות ליומן השני, ועוד ועוד ארגונים מודיעים על הצטרפות למחאה וההשבתה הכלכלית. אחרי הסוחרים, הסטודנטים והמורים, גם נהגי האוטובוס והמשאיות הודיעו על הצטרפות לשביתה, המשטר מגיב ביד קשה.
זהו היום השני של מחאות אנטי־משטריות ברחבי איראן, על רקע קריסת המטבע המקומי והעמקת המשבר הכלכלי. למרות פריסה מסיבית של כוחות ביטחון, המשטר מתקשה לבלום את גל ההפגנות, שממשיך להתפשט לערים ואזורים נוספים.
המחאות הגיעו גם לעיר כרמאנשאה שבמערב המדינה, שם יצאו אזרחים לרחובות במחאה על הפגיעה ביוקר המחיה ועל מדיניות השלטון. במקביל, בבירת המדינה טהראן, דווח על צעדים חריגים מצד המשטר בניסיון לשבור את השביתה.
כוחות מיוחדים של משטרת המשטר האסלאמי נפרסו בבזאר הגדול של טהראן, בניסיון לכפות על בעלי החנויות לפתוח את עסקיהם ולהפסיק את השביתה הכללית. לפי דיווחים, נעשה שימוש בכוח ובהפחדות כדי לאלץ סוחרים לחזור לפעילות ולמנוע הצטרפות למחאה.
עם זאת, חרף הלחץ, חנויות רבות במרכז הבזאר של טהראן נותרו סגורות, וסוחרים הצטרפו להפגנות ברחובות. התמונות והדיווחים מהשטח מצביעים על נחישות גוברת בקרב המפגינים.
ארמנד
כן כן. ושוב, עוד מעט המשטר נופל... מזכיר את הכתבות בערוצים האיראניים כשהיו הפגנות בישראל.13:21 30.12.2025
