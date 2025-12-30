יום שני למחאות באיראן, עוד ארגונים מצטרפים לשביתה והמחאות, המשטר פורס כוחות מיוחדים, מפוצץ הפגנות ומנסה לסכל את השביתה ללא הצלחה

הכאוס ברחובות איראן נמשך, ההפגנות ברחובות כנגד השלטון נכנסות ליומן השני, ועוד ועוד ארגונים מודיעים על הצטרפות למחאה וההשבתה הכלכלית. אחרי הסוחרים, הסטודנטים והמורים, גם נהגי האוטובוס והמשאיות הודיעו על הצטרפות לשביתה, המשטר מגיב ביד קשה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . המשך ההפגנות ברחבי איראן, ללא קרדיט.

זהו היום השני של מחאות אנטי־משטריות ברחבי איראן, על רקע קריסת המטבע המקומי והעמקת המשבר הכלכלי. למרות פריסה מסיבית של כוחות ביטחון, המשטר מתקשה לבלום את גל ההפגנות, שממשיך להתפשט לערים ואזורים נוספים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . כוחות משטרה מגיעים לאתרי ההפגנות, ללא קרדיט.

המחאות הגיעו גם לעיר כרמאנשאה שבמערב המדינה, שם יצאו אזרחים לרחובות במחאה על הפגיעה ביוקר המחיה ועל מדיניות השלטון. במקביל, בבירת המדינה טהראן, דווח על צעדים חריגים מצד המשטר בניסיון לשבור את השביתה.

כוחות מיוחדים של משטרת המשטר האסלאמי נפרסו בבזאר הגדול של טהראן, בניסיון לכפות על בעלי החנויות לפתוח את עסקיהם ולהפסיק את השביתה הכללית. לפי דיווחים, נעשה שימוש בכוח ובהפחדות כדי לאלץ סוחרים לחזור לפעילות ולמנוע הצטרפות למחאה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מעצרים על ידי כוחות מיוחדים בבזאר של טהראן, ללא קרדיט.

עם זאת, חרף הלחץ, חנויות רבות במרכז הבזאר של טהראן נותרו סגורות, וסוחרים הצטרפו להפגנות ברחובות. התמונות והדיווחים מהשטח מצביעים על נחישות גוברת בקרב המפגינים.