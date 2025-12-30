שני מחזורים לסיום הסיבוב הראשון בליגת ווינר סל, המאבק על שני הכרטיסים האחרונים לרבע גמר גביע המדינה ועל המקומות ברביעייה הראשונה נמשך, כאשר זהות העולות תיקבע במחזורים הקרובים ובתרחישי בתים משולשים ומרובעים

שני מחזורים נותרו לסיום הסיבוב הראשון בליגת ווינר סל, ובמקביל שני כרטיסים עדיין פתוחים לרבע גמר גביע המדינה. שמונה הקבוצות הראשונות בתום הסיבוב הראשון תעפלנה לשלב רבע הגמר, כאשר קבוצות מהמקומות 1–4 יוגרלו מול קבוצות מהמקומות 5–8. זהות הקבוצות הביתיות תיקבע באמצעות הגרלה.

עד כה הבטיחו את מקומן ברבע הגמר: מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל העמק, הפועל חולון ו־בני הרצליה.

עירוני קרית אתא קרובה להבטיח גם היא את מקומה בשמינייה, והיא זקוקה לניצחון אחד בלבד משני משחקיה הקרובים. תסריט שבו תפסיד בשני המשחקים ותיקלע לבית משולש עם מכבי רמת גן ומכבי ראשון לציון עלול להשאיר אותה מחוץ לרבע הגמר.

בהנחה שקרית אתא תעפיל, המאבק על הכרטיס האחרון יתנהל בין הפועל באר שבע דימונה, מכבי רמת גן ומכבי ראשון לציון.



לוח המשחקים:

הפועל באר שבע דימונה: בני הרצליה בבית, הפועל גליל עליון בחוץ

מכבי רמת גן: מכבי עירוני רעננה בחוץ, הפועל תל אביב בבית

מכבי ראשון לציון: הפועל חולון בבית, מכבי עירוני רעננה בחוץ

גם המאבק על הכניסה לרביעייה הראשונה עדיין פתוח. מכבי תל אביב והפועל תל אביב כבר הבטיחו את מקומן בארבע הראשונות. הפועל העמק זקוקה לניצחון אחד משני המשחקים הקרובים כדי להבטיח מקום ברביעייה.

הקבוצה תפגוש את הפועל חולון למשחק בעל חשיבות גבוהה, כאשר תסריט של שני הפסדים, לצד ניצחונות של חולון ובני הרצליה, עלול ליצור בית משולש שבו להפרשי הסלים תהיה משמעות. גם אפשרות של בית מרובע, הכולל את הפועל ירושלים, עשויה לדחוק את הפועל העמק למקומות 5–8.

ככל שהפועל העמק תבטיח את מקומה בין ארבע הראשונות, בני הרצליה, הפועל חולון והפועל ירושלים יתחרו על המקום הנוסף ברביעייה. במצב של בית משולש ביניהן, בני הרצליה מחזיקה ביתרון לאחר שניצחה את שתי יריבותיה.

משחקי חצי הגמר והגמר של גביע המדינה יתקיימו השנה בהיכל מנורה מבטחים. חצאי הגמר מתוכננים ל־15–16 בפברואר, בכפוף להחלטה על פיצול המשחקים, והגמר ייערך ב־19 בפברואר.