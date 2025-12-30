העיתונאית אילה חסון חשפה כי אלי פלדשטיין רצה להיות עד מדינה: "אם בידי השב"כ היה הוכחה לזה, הם לא היו חוקרים?"

העיתונאית ‏אילה חסון, חשפה הבוקר (שלישי) בראיון ברדיו גלי ישראל, כי אלי פלדשטיין רצה להיות עד מדינה.

בדבריה היא אמרה: "מתוך הציטוטים שהוצגו בבית המשפט עולה שאלי פלדשטיין הציע את עצמו להיות עד מדינה – ביוזמתו. חשוב להבין, רוב השאלות של חוקרי השב"כ גם לפלדשטיין וגם לארי רוזנפלד התמקדו בעיקר ב'מי שלח אתכם?'

כשהם כמובן מחפשים את לשכת ראש הממשלה אבל נענו בשלילה, עד שהוא הגיע עם הסיפור הזה על פגישה באישון ליל עם ברוורמן. מה שמעניין הוא שהטלפון של פלדשטיין נמצא פתוח במלואו בידי חוקרי השב"כ, אם היו לו 'ווצאפים עם בכיר בלשכת ראש הממשלה' כפי שטען בראיון, היו צריכים להיות לכך הוכחות בטלפון. יש מצב שהשב"כ לא יבדוק דבר כזה?".