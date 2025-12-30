אחרי סערה בנושא, שאף כללה מועמדים שפרשו וחזרו בהם: טקס פרסי הקולנוע הישראלי לשנת 2025 התקיים, וזוהי מי שזכתה בפרס השחקנית הטובה ביותר

הערב (שלישי) מתקיים טקס פרסי הקולנוע הישראלי לשנת 2025. הזוכה בפרס השחקנית הטובה ביותר היא הילה סעדה. זוהי הפעם הראשונה שמתקיים הטקס, אחרי שייסד אותו השנה שר התרבות והספורט מיקי זוהר. סעדה לא הייתה נוכחת בטקס עצמו, ותסריטאית הסרט קיבלה אותו בשמה.

קצת על השחקנית הזוכה

הילה סעדה זכתה בפרס השחקנית הטובה ביותר על תפקידה ב"שמיים וארץ". סעדה מגלמת את מאיה ברגר, אשתו של אביב. השניים בנו לעצמם חיים מושלמים – זוגיות יציבה, קריירה מצליחה, ובן שהם אוהבים יותר מהכול. אך כשסדרת בדיקות רפואיות חושפת סוד מטלטל, עולמם מתערער. ככל שמאיה צוללת לחקירה אחרי האמת היא מגלה סתירות משונות וחצאי אמיתות שמובילים אותה לאירוע שהתרחש שנים קודם לכן.

מה שהתחיל כאתגר רפואי הופך במהרה לתעלומה סוחפת – שבסופה הפתעה גדולה.

בנימוקיהם כתבו השופטים: מאיה, בגילומה המרהיב של הילה סעדה, סוחפת אותנו למסע רגשי מורכב אל תוך תהומות הנפש האנושית. בין מודעות להדחקה, בין כאב לשמחה, סעדה נוגעת על מיתרי הלב באופן מסעיר וממגנט, מתוך אותנטיות עמוקה ודיוק משחקי מרשים.​​​​​​​​​​​​​​​​

הילה סעדה היא שחקנית תיאטרון, קולנוע וטלוויזיה. בין תפקידיה הבולטים ניתן למצוא את ונסה מ"להיות איתה", רוזה מ"מלכת היופי של ירושלים", גבי מ"מתחתנת", ועוד.

שתי המועמדות האחרות לקטגוריה, נור פיבק ועירית קפלן, פרשו במחאה מהטקס ואז חזרו בהן.

על הקמת טקס הקולנוע הישראלי

זוהי השנה הראשונה לטקס פרסי הקולנוע הישראלי. שר התרבות מיקי זוהר ייסד אותו מתוך כוונה "להחליף" את טקס פרסי אופיר הוותיק. המהלך קרה אחרי שפרס הסרט הטוב ביותר הוענק לסרט "הים", שמציג נרטיב פלסטיני. אחרי בחירת הסרט הכריז שר התרבות כי הוא יערוך שינויים בתקציבי הקולנוע, ובין היתר הכריז על טקס ממלכתי לפרסי הקולנוע הישראלי.

בניגוד לפרסי אופיר, שם הזוכה נשלח לייצג את ישראל באוסקר, בטקס הממלכתי של משרד התרבות הזוכים מקבלים מענקים כספיים ממש שנועדו לחזק את תעשיית הקולנוע.

המועמדים שפרשו – וחזרו בהם

ההכרזה על המועמדים לטקס גררה התנגדויות ואף פרישות של חלק מהמועמדים מהטקס. בניהם: ארז תדמור, עירית קפלן, עינת גלזר-זרחין, עמית יסעור, נור פיבק, מינדי ארליך, יואב שוטן-גושן, אילנה ריינה. לאחר שהבהיר השר כי תקציבי הקולנוע יופסקו, ולאחר ישיבות חירום בנושא, כל המועמדים שפרשו החליטו לחזור בהם.

הטקס התקיים במתכונן בבנייני האומה בירושלים.