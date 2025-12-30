אחרי סערה בנושא, שאף כללה מועמדים שפרשו וחזרו בהם: טקס פרסי הקולנוע הישראלי לשנת 2025 התקיים, וזהו מי שזכה בפרס השחקן הטוב ביותר

הערב (שלישי) מתקיים טקס פרסי הקולנוע הישראלי לשנת 2025. הזוכה בפרס השחקן הטוב ביותר הוא יעקב זדה דניאל. זוהי הפעם הראשונה שמתקיים הטקס, אחרי שייסד אותו השנה שר התרבות והספורט מיקי זוהר.

קצת על השחקן הזוכה

יעקב זדה דניאל על תפקידו ב"פנתר כפול". השחקן מגלם את דמותו של אלבז, עבריין שגויס כמודיע משטרתי כדי לחדור לתנועת הפנתרים השחורים בתור חפרפרת. אבל אלבז מתאהב במחאה, ונקלע למשחק כפול שמסכן את חייו. סרט הדרמה על תנועת המחאה ששינתה את פני החברה הישראלית.

בנימוקיהם כתבו השופטים: אלבז, בגילומו המרשים של יעקב זאדה דניאל, מעניק לדמות עומק רב-שכבתי. זאדה מציג דואליות אנושית של אור וצל, מביא התבוננות פנימית עמוקה ומגלם מסע אנושי בתוך מערבולת של לחצים בלתי פוסקים. זוהי הופעה רגישה, סוחפת ועוצמתית, הנטועה בתדר אותנטי של אמת, היוצרת אמפתיה והזדהות עמוקה.​​​​​​​​​​​​​​​​

יעקב זדה דניאל הוא שחקן מצליח, זוכה פרס אופיר וזוכה פרס האקדמיה לטלוויזיה פעמיים. הוא מככב בסרטים ובסדרות רבים, ואף בתיאטרון. "פאודה", "אלף", "בנות כמונו", "טיפול לילי", "מגרש הרוסים", הם רק חלק קטן מהרשימה.

על הקמת טקס הקולנוע הישראלי

זוהי השנה הראשונה לטקס פרסי הקולנוע הישראלי. שר התרבות מיקי זוהר ייסד אותו מתוך כוונה "להחליף" את טקס פרסי אופיר הוותיק. המהלך קרה אחרי שפרס הסרט הטוב ביותר הוענק לסרט "הים", שמציג נרטיב פלסטיני. אחרי בחירת הסרט הכריז שר התרבות כי הוא יערוך שינויים בתקציבי הקולנוע, ובין היתר הכריז על טקס ממלכתי לפרסי הקולנוע הישראלי.

בניגוד לפרסי אופיר, שם הזוכה נשלח לייצג את ישראל באוסקר, בטקס הממלכתי של משרד התרבות הזוכים מקבלים מענקים כספיים ממש שנועדו לחזק את תעשיית הקולנוע.

המועמדים שפרשו – וחזרו בהם

ההכרזה על המועמדים לטקס גררה התנגדויות ואף פרישות של חלק מהמועמדים מהטקס. בניהם: ארז תדמור, עירית קפלן, עינת גלזר-זרחין, עמית יסעור, נור פיבק, מינדי ארליך, יואב שוטן-גושן, אילנה ריינה. לאחר שהבהיר השר כי תקציבי הקולנוע יופסקו, ולאחר ישיבות חירום בנושא, כל המועמדים שפרשו החליטו לחזור בהם.

הטקס התקיים במתכונן בבנייני האומה בירושלים.