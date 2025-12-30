המנהל האזרחי החל בימים אלו בקידום פרויקט תשתית רחב היקף לטיפול מתקדם בשפכים ביהודה ושומרון. הפרויקט נועד לספק פתרון אזרחי וסביבתי ארוך טווח עבור כ־380 אלף תושבים באזור גוש עציון, ביתר עילית והכפרים הסמוכים.
במסגרת הפרויקט תונח מערכת קו מאסף ביוב אסטרטגית, שתחליף תשתיות ותיקות ותיתן מענה למפגעי סביבה הנגרמים מתחנות שאיבה ישנות. לפי המנהל האזרחי, המהלך צפוי לצמצם זיהום קרקע ומקורות מים, ולשפר את מערך הטיפול בשפכים באזור.
תכנון העבודות בוצע בהתאם לאמות מידה סביבתיות והנדסיות מחמירות, תוך שמירה על ערכי טבע, צמצום פגיעה בקרקעות פרטיות ואיחוד תשתיות באופן יעיל ומבוקר. עלות הפרויקט נאמדת בכ־300 מיליון ש״ח, והוא נועד לתת מענה לצרכים האזרחיים ההולכים וגדלים במרחב.
עוד נמסר כי בתיאום עם פיקוד המרכז שולב קו הביוב בתוואי הדרך הביטחונית, מהלך שנועד להגן על התשתית, לחסוך באנרגיה ולצמצם פגיעה בשטחים פתוחים.
קמ״ט מים במנהל האזרחי, רועי אסייג, מסר כי מדובר בפרויקט תשתיתי וסביבתי משמעותי, שמטרתו לספק מענה ארוך טווח לצרכים האזרחיים במרחב. לדבריו, המנהל האזרחי פועל לקידום תשתיות בסטנדרט הנדסי גבוה, בשיתוף כלל הגורמים, כחלק ממאמץ לשיפור ופיתוח מערך התשתיות האזרחיות ביהודה ושומרון.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים