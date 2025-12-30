אחרי סערה בנושא, שאף כללה מועמדים שפרשו וחזרו בהם: טקס פרסי הקולנוע הישראלי לשנת 2025 התקיים, וזהו הסרט העלילתי שזכה בפרס

הערב (שלישי) מתקיים טקס פרסי הקולנוע הישראלי לשנת 2025. הזוכה בפרס הסרט העלילתי הטוב ביותר הוא "ברנינג מן". זוהי הפעם הראשונה שמתקיים הטקס, אחרי שייסד אותו השנה שר התרבות והספורט מיקי זוהר.

קצת על הסרט

הסרט ברנינג מן (" A Burning Man ") מגולל את סיפורו של אב שלוקח את בנו החייל לבסיס צבאי מרוחק, ולאחר הפרידה ממנו מתמלא חרדה לאבד אותו. האב מחליט לא לזוז מגדר הבסיס. גם חייו באופן כללי "תקועים", והוא נדרש לקבל החלטות שיניעו אותם מחדש. ובינתיים, אורחים מזדמנים באים אליו , מעניקים לו תמיכה או תשורה ממשית, מבינים ללבו. "סרט מסע" בחנייה, עם סוף שהיה אמור להיות הרבה יותר טוב.

בימאי ותסריטאי הסרט הוא אייל חלפון. הפיקו מרק רוזנבאום, מיכאל רוזנבאום ויונתן רוזנבאום.

עוד באותו נושא אלו כל הזוכים בטקס פרסי הקולנוע הישראלי 2025 21:43 | ענבר מלכא 0 0 😀 👏

בנימוקיהם כתבו השופטים: "ברנינג מן" הוא יצירה שמזקקת את החוויה הישראלית לכדי סרט יוצא דופן, בעל אימפקט רגשי חזק ורעיון מרכזי מבריק. זהו קולנוע שמפגין שליטה מלאה בכל כלי המדיום – מצילום אדיר ועוטף, דרך הופעות משחק מרגשות ומדויקות, ועד בניית עולם שמותיר את הצופה מהופנט. "ברנינג מן" מציב בפנינו תמונת מראה חדה, מורכבת ונוקבת של החברה הישראלית, ומאיר את פניה ברגישות ובעוצמה נדירה.

על הקמת טקס הקולנוע הישראלי

זוהי השנה הראשונה לטקס פרסי הקולנוע הישראלי. שר התרבות מיקי זוהר ייסד אותו מתוך כוונה "להחליף" את טקס פרסי אופיר הוותיק. המהלך קרה אחרי שפרס הסרט הטוב ביותר הוענק לסרט "הים", שמציג נרטיב פלסטיני. אחרי בחירת הסרט הכריז שר התרבות כי הוא יערוך שינויים בתקציבי הקולנוע, ובין היתר הכריז על טקס ממלכתי לפרסי הקולנוע הישראלי.

בניגוד לפרסי אופיר, שם הזוכה נשלח לייצג את ישראל באוסקר, בטקס הממלכתי של משרד התרבות הזוכים מקבלים מענקים כספיים ממש שנועדו לחזק את תעשיית הקולנוע.

המועמדים שפרשו – וחזרו בהם

ההכרזה על המועמדים לטקס גררה התנגדויות ואף פרישות של חלק מהמועמדים מהטקס. בניהם: ארז תדמור, עירית קפלן, עינת גלזר-זרחין, עמית יסעור, נור פיבק, מינדי ארליך, יואב שוטן-גושן, אילנה ריינה. לאחר שהבהיר השר כי תקציבי הקולנוע יופסקו, ולאחר ישיבות חירום בנושא, כל המועמדים שפרשו החליטו לחזור בהם.

הטקס התקיים במתכונן בבנייני האומה בירושלים.