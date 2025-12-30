דוקו הראליטי המצליח של רשת 13 שמספק הצצה לעולם השידורים במגזר החרדי יהיה זמין לצפייה ברשת הסטרימינג הפופולרית בישראל. כל הפרטים

לא רק "האח הגדול": לרשת 13 אין הרבה תכניות מצליחות שמצליחות לעורר כל כך הרבה עניין סביבות, אבל "ווארט" עשתה זאת ב-2 העונות שלה. הצלחתה של תוכנית הריאליטי על המגזר החרדי, מגיעה גם לנטפליקס.

״ווארט״, שעונתה השניה מגיעה לסיום הערב (שלישי) ברשת 13, נמכרה לנטפליקס ושתי עונותיה יהיו זמינות בקרוב לצפייה בישראל. זו הסדרה השמינית של רשת 13 הנמכרת לנטפליקס.

״ווארט״ המופקת על ידי קומא סטודיוס בבעלותם של שירה מרגלית ואלעד קופרמן, רייסדור הפקות בבעלותו של יקי רייסנר ורשת 13, כבשה את ליבם של הצופים כבר בעונתה הראשונה. בעונה שמסתיימת הערב נסגרו 4 ווארטים והתקיימו 3 חתונות, הישג שאין כדוגמתו בתכנית שידוכים אחרת.

עוד באותו נושא אחרי הצעת נישואים מרגשת: הפרידה של יעקב והלל ב"ווארט" 11:34 | שיר לוי 0 1 👏

התכנית מספקת הצצה לעולם השידוכים במגזר החרדי בדרך לחתונה המיוחלת. במסגרת התכנית מנסה מועצת השדכנים, תחת ידם המנוסה של יקי רייסנר ושרה פכטר – שתי דמויות מובילות במגזר החרדי, להביא את הרווקים והרווקות המככבים בסדרה לווארט- אירוסים וחתונה. התכנית עוקבת אחר קבלת ההחלטות בתהליך השידוך, הקווים שמנחים את הרווקים והרווקות החרדים בבחירת בן/ בת זוג ומראה איך אחרי מספר דייטים בודדים מגיעים לחתונה.