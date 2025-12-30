בשב״ס מציינים כי במהלך שנת 2025 ננקטו הליכים משפטיים נגד 34 עורכי דין, בעקבות חשד שמעורבותם בפגישות עם אסירים ביטחוניים עלולה לשמש להעברת מסרים אסורים ולפגוע בביטחון בתי הסוהר

שירות בתי הסוהר סיכל ניסיון להעברת מסרים אסורים במהלך ביקור של עורך דין בכלא ביטחוני. במהלך בדיקת שיקוף וחיפוש ביטחוני בכליו האישיים של עורך הדין, שהגיע לפגישה עם אסיר ביטחוני, איתרו לוחמי הכליאה מסמכים שכללו מסרים ואשגרים וכן דרישות שלום מקרוביהם של אסירים ביטחוניים אחרים.

על פי הודעת שירות בתי הסוהר, המסמכים נתפסו במקום, ועורך הדין נעצר והועבר לחקירה בידי משטרת ישראל.

בשב״ס מציינים כי מדובר בחלק ממאבק מתמשך למניעת הברחות והעברת מסרים אסורים בין כותלי בתי הסוהר, במטרה לשמור על ביטחון המתקנים, הסגל והציבור, הן בתוך בתי הסוהר והן מחוצה להם.

עוד נמסר כי במהלך שנת 2025 ננקטו הליכים משפטיים נגד 34 עורכי דין, בעקבות חשד כי פגישותיהם עם אסירים ביטחוניים עלולות לסכן את ביטחון בתי הסוהר.