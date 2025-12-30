מאיר אליפור הוא צלם מקצועי ותיק מהמגזר הדתי. אמש (שני) השיק תערוכה מיוחדת מצילומיו בשם "מאיר את ירושלים", ובה תמונות ייחודיות מעיר הבירה

הצלם הסרוג מאיר אליפור הציג אמש (שני) תערוכה ייחודית. התערוכה נקראה "מאיר את ירושלים, ובה הוצגו צילומים שלו – כולם מירושלים. "מפגש של דמויות עם דמויות מצולמות, חיוכים צבעים ומצבים. הכל ירושלים", כתב אליפור בפוסט ששיתף בנושא התערוכה.

"מתרגש", כתב בפוסט. "זה קרה הערב. חברות, חברים, משפחה ונציגים באו לראות את פתיחת התערוכה שלי: 'מאיר את ירושלים'. מפגש של דמויות עם דמויות מצולמות, חיוכים צבעים ומצבים. הכל ירושלים".

הוא שיתף את אחת התמונות מהתערוכה, וכתב: "לדוגמא: התמונה של שתי הנשים ליד הפסיפס בקארדו, ברגע אחד הכי ספונטני בעולם גיליתי את החיבור בפסיפס האנושי שלנו". הוא הודה לבאים, "תודה לכל מי שבא, שפרגן שהגיב שדיבר ונגע לי בלב. תודה למוריה רעייתי, לאימי ולכל משפחתי. תודה לחגית משה סגנית ראש העיר ירושלים, ליהודית הרפז על הליווי וההשראה", והוסיף עוד תודות.

אם גם אתם רוצים לראות את התערוכה, אליפור מזמין אתכם ללובי של מגדלי הים התיכון בירושלים. "ואם בא לכם לבוא איתי ולשמוע קצת סיפורים – תכתבו לי בפרטי ונתאם", כתב לחבריו ועוקביו.