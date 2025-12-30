משרד ההגנה האמריקני הודיע הלילה (בין שני לשלישי) על חתימת חוזה רחב היקף עם חברת בואינג, במסגרתו יירכשו עבור ישראל 25 מטוסי קרב חדשים מדגם F-15, עם אופציה לרכישת 25 מטוסים נוספים בהמשך. היקף החוזה עומד על תקרה של כ־8.58 מיליארד דולר.
על פי פרטי ההודעה, החוזה כולל את כלל שלבי הפרויקט: תכנון המטוסים, שילוב מערכות ייעודיות, התקנת אמצעי מדידה וניטור, ביצוע ניסויים, ייצור ואספקה לחיל האוויר. המטוסים יגיעו לחיל האוויר, כחלק מהמשך חיזוק מערך הקרב האווירי של ישראל.
העבודות יבוצעו במתקני בואינג בסנט לואיס, מיזורי, ולוחות הזמנים שנקבעו מציבים את מועד השלמת הפרויקט עד 31 בדצמבר 2035. מדובר ברכש מספק יחיד, בהתאם למנגנון הנהוג בעסקאות ביטחוניות מסוג זה בין ארצות הברית לישראל.
במעמד הענקת החוזה הוקצו כבר 840 מיליון דולר מתקציבי ה־FMS, סכום ראשוני שנועד לאפשר את תחילת שלבי התכנון וההיערכות. גורם ההתקשרות מטעם ארצות הברית הוא מרכז ניהול מחזור החיים של חיל האוויר האמריקני, בבסיס רייט־פטרסון שבאוהיו.
עסקת ה־F-15 מצטרפת לשורת מהלכי הצטיידות של ישראל בשנים האחרונות, שמטרתם שמירה על יתרון אווירי והארכת חיי מערכות קיימות, לצד שילוב יכולות מתקדמות המותאמות לצרכים המבצעיים של חיל האוויר.
א
עוד ה י ש ג ע ל של נתניהו בביקור!!בנוסף לכך שבתיאום מושלם עם נתניהו, טראמפ דיבר על תקיפת איראן, פירוק חמאס מנשקו כשהוא...
עוד ה י ש ג ע ל של נתניהו בביקור!!בנוסף לכך שבתיאום מושלם עם נתניהו, טראמפ דיבר על תקיפת איראן, פירוק חמאס מנשקו כשהוא מאיים על חמאס, איראן וחיזבאללה!!!המשך 10:16 30.12.2025
יוסי לוי
יש להכפיל בהקדם הכי אפשרי את חיל האוויר ואולי אף להתחיל ...
יש להכפיל בהקדם הכי אפשרי את חיל האוויר ואולי אף להתחיל בייצור כל סוגי המטוסיםהמשך 10:20 30.12.2025
א
