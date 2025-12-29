מהילדות ברחובות ועד הזכייה באירוויזיון והלהיטים הגדולים: לרגל יום הולדתה של גלי עטרי – עשרה רגעים ותחנות בקריירה של אחת הדמויות המזוהות ביותר עם המוזיקה הישראלית

מהילדה משכונת שעריים ברחובות ועד אחת הנשים המזוהות ביותר עם הפסקול הישראלי: לרגל יום הולדתה – עשרה רגעים, תחנות וסיפורים קטנים שעוזרים להבין איך גלי עטרי הפכה לא רק לזמרת מצליחה, אלא לקול של תקופות שלמות.

1. במקור אביגיל

גלי עטרי נולדה בשם אביגיל עטרי ברחובות, למשפחה שעלתה מתימן. ילדות לא פשוטה, אב שנפטר כשהייתה בת ארבע – אבל סביבה משפחתית שהמוזיקה תמיד הייתה בה נוכחת.

2. הכיוון המקורי בכלל היה רדיו

לפני שחלמה על במות, עטרי רצתה מיקרופון מסוג אחר: קריינות בגלי צה"ל. היא עברה מבחנים – אבל זה לא הסתדר, והחיים הובילו אותה למסלול אחר לגמרי.

3. הפריצה הראשונה הגיעה מיפן

בגיל 17 בלבד היא הקליטה את "יש לך שמש" ונסעה לייצג את ישראל בפסטיבל בטוקיו. בישראל זה הפך ללהיט, והיא סומנה כקול חדש.

4. ניו יורק, ג'אז וג'ינגלים

בתחילת שנות ה-70 חיה תקופה בניו יורק, למדה ג'אז ופיתוח קול, והקליטה ג'ינגלים לפרסומות – הרבה לפני שהפכה לשם שכל המדינה מכירה.

5. היא כבשה גם את הקולנוע

בסוף שנות ה-70 כיכבה בסרט "הלהקה", זכתה בפרסי משחק – והוכיחה שהיא לא רק זמרת, אלא כוכבת רב-תחומית.

6. "הללויה" – רגע אחד ששינה הכול

באירוויזיון 1979 בירושלים היא שרה את "הללויה" עם חלב ודבש, זכתה במקום הראשון והפכה לשם מוכר גם מחוץ לישראל. מאז, השיר נחשב לאחד המזוהים ביותר איתה.

7. היא עזבה בשיא – והתחילה מחדש

אחרי ההצלחה עם חלב ודבש, עטרי פרשה ויצאה לקריירת סולו. זה היה הימור – שהתברר כמהלך אמיץ ונכון.

8. האייטיז הפכו אותה לאייקון

אלבומים כמו "אמצע ספטמבר" ו"צעד אחד לפני הנהר" יצרו רצף להיטים – ובעיקר שירים עם עומק, כאב, זהות ואהבה לארץ.

9. "אין לי ארץ אחרת" – שיר שחצה דורות

יש שירים שמצליחים ברדיו, ויש כאלה שמלווים מדינה שלמה. הביצוע שלה לשיר הפך להמנון אזרחי, רגשי ומטלטל.

10. גם היום – היא לא עוצרת לרגע

גם אחרי חמישה עשורים על הבמה, עטרי ממשיכה להוציא שירים חדשים, לשתף פעולה עם יוצרים צעירים, להופיע מול אולמות מלאים, כולל בקיסריה, ולהישאר חלק מההווה המוזיקלי. לא חיה מהעבר – ממשיכה לעבוד, להקליט ולהופיע.