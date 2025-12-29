מכבי חיפה הודיעו כי כוכב הקבוצה עלי מוחמד עבר בדיקת MRI ממנה עלה כי הוא סובל מקרע בשריר הארבע ראשי וצפוי להיעדר כשישה שבועות

מכבי חיפה הודיעו היום (שני) כי כוכב הקבוצה עלי מוחמד שנפצע במשחק האחרון מול בית"ר ירושלים ייעדר לחודש וחצי מהמגרשים.

הודעת הקבוצה: "הקשר, עלי מוחמד, שנפצע באימון עבר בדיקת MRI ממנה עלה כי הוא סובל מקרע בשריר הארבע ראשי. השחקן יחל בטיפולים וצפוי להיעדר כשישה שבועות. אנו מאחלים לעלי החלמה מהירה".

עוד באותו נושא דרבי תל אביבי בשמינית גמר הגביע, מה קיבלו מכבי חיפה ובית"ר? 11:14 | שמחה רז 0 0 😀 👏

ביום ראשון התקיימה הגרלת שמינית גמר גביע המדינה במוקד קיבלנו דרבי תל אביבי. עוד שלושה משחקים יהיו על טהרת ליגת העל. המשחקים התקיימו ב13-15/01. מכבי חיפה הוגרלה מול הפועל רעננה. הירוקים הפסידו במחזור האחרון לבית"ר ירושלים אחרי שלושה ניצחונות רצופים. בעוד יומיים תתארח באשדוד למחזור אמצע השבוע. חניכיו של בכר ניצחו בשבת האחרונה בגביע המדינה 1:8 את מכבי אחי נצרת מליגה א.