שר האוצר פותח את ישיבת הסיעה וטוען כי האיום הגדול על ביטחון ישראל נמצא בתוך המדינה: "בקרב ערביי ישראל יש מעין צבא טרור מסוכן שברגע אחד עובר מפלילי ללאומני והופך את ה-7 לאוקטובר לכסף קטן"

שר האוצר ויו"ר סיעת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', פותח את ישיבת הסיעה וגם פונה לראש הממשלה כי עליו להשיב את החטוף רן גואילי לפני המעבר לשלב הבא ברצועת עזה: "עוד שעות אחדות ייפגש ראש הממשלה עם נשיא ארצות הברית, ידידתנו הגדולה והחשובה ביותר. זהו מפגש משמעותי שמבטא את עומק הברית בינינו. המסר שצריך להישמע שם ברור וחד: מדינת ישראל לא תוכל לעבור לשלב הבא, לא מדיני ולא ביטחוני, כל עוד גופתו של רן גואילי הי״ד לא הושבה לקבר ישראל, וכל עוד ארגון הטרור חמאס ממשיך להתקיים, להתחמש ולחלום על השמדתנו".

עוד אמר סמוטריץ' כי "אין ולא תהיה מציאות שבה מי שביצע את הזוועות הקשות ביותר בעם היהודי מאז השואה יישאר על רגליו. לא תהיה הפוגה אמיתית, ולא יהיה ביטחון אמיתי, עד שחמאס יפורק לחלוטין ויאבד את יכולתו לאיים על אזרחי ישראל. אדוני ראש הממשלה, הבטחנו ניצחון מוחלט ואנחנו מוכרחים להביא אותו. הניצחון הזה הוא לא רק ביצור הביטחון הלאומי שלנו אלא גם אמירה שתהדהד שנים רבות קדימה שעם עם ישראל לא מתעסקים ומי שחושב לפגוע בנו מושמד. אדוני ראש הממשלה, עם ישראל כולו מאחוריך. עמוד איתן. תפילתנו לריבונו של עולם שחפצו בידיך יצלח".

סמוטריץ: לא עוברים לשלב ב' בעזה לפני החזרת רן גויאלי (ערוץ כנסת)

לאחר מכן הוסיף שר האוצר כי האיום הגדול ביותר על מדינת ישראל הוא האויב שלה בפנים: "ועכשיו צריך לומר בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים: אחרי הישגים מדהימים בזירות החוץ במלחמה הזו, האיום הגדול ביותר כיום על ביטחון אזרחי ישראל הוא האויב שבפנים. התמונות והאירועים מהנגב בימים האחרונים חייבים לצלצל לנו בכל פעמוני האזהרה, להזכיר לנו את קיומם של עשרות ואולי מאות אלפי כלי נשק לא חוקיים בידי ארגוני הפשע והטרור בחברה הערבית, כולל אמצעי חבלה מהמתקדמים והקטלניים ביותר. בקרב ערביי ישראל יש מעין צבא טרור מסוכן שברגע אחד עובר מפלילי ללאומני והופך את ה-7 לאוקטובר לכסף קטן".

לדבריו הושקעו תקציבים רבים בחיזוק המשטרה במטרה להתמודד עם הבעיות הביטחוניות: "השקענו בשנים האחרונות תוספות של מיליארדים רבים לחיזוק המשטרה, נתנו לה את כל הכלים ועכשיו תורה לאסוף את הנשק הבלתי חוקי, למגר את הפשיעה והעבריינות ולהחזיר את הביטחון לאזרחי ישראל. בנגב יבחן העם בישראל. בטראבין תיבחן משטרת ישראל".

הוא התייחס גם לרפורמת החלב: "ובתוך האתגרים האלה – מדינת ישראל ממשיכה להתקדם גם בחזית הכלכלית. הכלכלה הישראלית חזקה. היא הוכיחה את עצמה בתקופה הקשה ביותר, ואני גאה לעמוד בראשה בתקופה הזו. יחד עם זאת, אני יודע היטב שיוקר המחיה עדיין מכביד על אזרחי ישראל. אני אומר בכנות: שנים ארוכות נוצרו כאן עיוותים עמוקים. מונופולים, חסמים, אינטרסים חזקים – כולם יחד דאגו שהמחירים יישארו גבוהים. מי שנהנה מהמצב הזה לא ממהר לוותר עליו, ולא כולם שמחים לראות אותי נחוש לפרק את המנגנונים הללו".

לסיכום אמר שר האוצר: "אני לא נרתע. לא הגעתי לתפקיד כדי לשמור על הקיים, אלא כדי לשנות. רפורמת החלב, רפורמת הפקדונות, הפטור ממס על ייבוא אישי עד 150 דולר, והמס על הבנקים – כל אלו הם צעדים ברורים בדרך אחת: להוריד מחירים, להגביר תחרות, ולהחזיר את הכוח לאזרחים. אני מתחייב כאן: נמשיך להיאבק ביוקר המחיה בכל הכוח. נוכיח שאפשר אחרת. אפשר לחיות במדינה בטוחה, חזקה וצודקת ויכול להיות כאן זול".