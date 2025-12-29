לראשונה מאז ששב אלון אהל הגיע להופיע בכנסת ישראל. רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר הוא עלה לנגן ושיתף את הקהל בתהליך השיקום שהוא עובר בגוף ובנפש: "כמו שהייתי חזק בשבי, אני חזק גם עכשיו"

רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר החטוף ששב הביתה, אלון אהל, עלה לנגן ולשתף את הקהל בתהליך השיקום שהוא עובר בגוף ובנפש. אלון בחר להעביר מסר של תקווה ושיתף בעדות אישית ומטלטלת מחוויותיו בשבי החמאס. בדבריו סיפר על תקופה ארוכה של אי ודאות ופחד קיומי, ועל רגעים שבהם היה קרוב לאבד את חייו. הוא עושה זאת במסגרת אירוע הוקרה לארגון זק״א לרגל ציון 30 שנה להקמתו.

הוא תיאר כיצד ברגעים הקשים ביותר פנה בתפילה לאביו שבשמיים וביקש להישאר בחיים, וכיצד למרות רגעי שבירה ובכי לא איבד תקווה ואמונה. אלון הוסיף כי המוזיקה שימשה עבורו כתפילה וכעוגן נפשי, שבאמצעותה היה מדמיין אור וים, תקווה, משפחה ועתיד טוב יותר. בדבריו חתם ואמר: “כמו שהייתי חזק בשבי, אני חזק גם עכשיו, ומכאן אני רק מסתכל למעלה”.

