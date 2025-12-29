אתמול פרסמנו בסרוגים מכתב פתוח של טל לוריא ליו"ר ועדת החינוך ח"כ צבי סוכות. הבוקר הקריא בוועדה את המכתב – ח"כ משה (קינלי) טור-פז. צפו

ח"כ משה (קינלי) טור-פז הקריא היום בוועדת החינוך את המכתב הפתוח ליו"ר הוועדה ח"כ צבי סוכות שפורסם אתמול אצלנו באתר סרוגים. המכתב הוקרא לכבוד הישיבה הראשונה בניהולו של סוכות שמונה לתפקיד לפני כשבועיים, אחרי פרישת היו"ר הקודם מש"ס בגלל חוק הגיוס.

מערכת החינוך בישראל נמצאת היום בקריסה. זאת האמת. במדדים בינלאומיים אנחנו מדשדשים כבר שנים. אנחנו לא בממוצע, אנחנו הרבה מתחת. זה נכון בכל מדד שבוחן את התלמידים וגם בכל מדד שמודד את המיומנויות של הבוגרים.

צבי, אני חושב שכולם יעידו ויסכימו שאתה איש אמת. אדם רציני. אל תיפול ותאחז כמו משרד החינוך בנתוני הבגרויות. הם עושים לעצמם חיים קלים – זה מדד פנימי ולא מדויק ובעיקר מתעלם מהמציאות: בורות, פערים עצומים בקרב התלמידים ובין מגזרים, ירידה באיכות ההוראה ונטישה של המקצוע, מחסור חמור מאוד במורים במקצועות מסוימים ובאזורים מסוימים ועוד שלל סממנים של מערכת כושלת. ועל זה מתווספת שיטת תקצוב עקומה, לא אחידה, שמתעדפת מגזרים מסוימים וגוזרת אי שוויון בהזדמנויות עבור התלמידים החלשים ביותר.

המצב לא טוב. ואסור להתעלם ממנו. אם נמתין, נמצא את עצמנו עם מערכת חינוך של מדינת עולם שלישי (והנה סוד גלוי, כבר היום חלקים גדולים מהציבור הישראלי כבר מקבלים חינוך כזה).

