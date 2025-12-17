אחרי חודשיים השבתה של הוועדה בגלל היעדר החרדים הוחלט כי חבר הכנסת צבי סוכות ימונה ליו"ר ועדת החינוך של הכנסת

אחרי חודשים השבתה של ועדת החינוך של הכנסת בגלל פרשית החרדים מהקואליציה, היום (רביעי) הוחלט כי חבר הכנסת צבי סוכות ימונה ליו"ר ועדת החינוך. המינוי צריך לעבור אישור של ועדת הכנסת.

סוכות מחליף את יוסי טייב מש"ס, והמינוי יהיה במקביל לתפקידו כראש ועדת המשנה ליו"ש בוועדת חוץ וביטחון, בה הוא קידם בין היתר את המאבק בשריפת הפסולת ביו"ש.

ח"כ צבי סוכות: "נרגש לקבל את הזכות הגדולה לעמוד בראשות ועדת החינוך של הכנסת. החינוך הוא הבסיס החשוב ביותר ליתרון של מדינת ישראל באזור ולצמיחתו של עם ישראל. אני מודה ליו"ר מפלגתי, השר בצלאל סמוטריץ' על האמון ומקווה לפעול בכל כוחי למען החינוך בישראל".