אירוע שהיה יכול להסתיים באסון – נגמר ללא נפגעים בגוף: עץ קרס הבוקר (שני) על רכב שנסע ברחוב העצמאות בהרצליה, זאת בעקבות מזג האוויר הסוער. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום ביצעו לנהג הרכב בדיקות רפואיות, ונאמר כי הוא לא נזקק להמשך טיפול בבית החולים.

צפו בתיעוד מהזירה:

חובש בכיר במד"א ניר קיסר, סיפר כי "הגענו למקום וראינו את הרכב במרכז הכביש ואת העץ על הרכב. נהג הרכב התהלך בסמוך וסיפר לנו שבמהלך נסיעה העץ קרס על הרכב. האירוע נגמר בנס ונהג הרכב לא נפצע ולא נזקק לטיפול ופינוי".