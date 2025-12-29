בעקבות מספר אירועים בהם נכנסו ישראלים לשטח A, מפרסמת המשטרה הודעת אזהרה ומתריעה כי כניסות אלו מסכנות חיים וכי ישראלים מהווים יעדים לפגיעה

בעקבות מספר אירועים בשבועות האחרונים בהם נכנסו ישראלים לשטחי הרשות הפלסטינית, במשטרה מפרסמים הודעת אזהרה חריגה הקוראת שלא להיכנס לשטחי A.

בהודעה שפרסמה המשטרה נכתב כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים וכי אזרחים ישראלים נקלעים לאירועי תקיפה, שוד וגניבה ומהווים יעד לפגיעה על רקע לאומני במהלך נסיעה בשטחים הנמצאים תחת שליטת הרשות הפלסטינית.

בהודעה שפורסמה ניתנו הוראות בהן: "שימו לב לשלטים האדומים המורים על איסור כניסה לכיוון זה". "היו ערניים במהלך הנסיעה בשטחי יהודה ושומרון והעניקו תשומת לב למסלול הנסיעה"

עוד עצה שניתנה "השתמשו באפליקציות ניווט ובחרו באפשרות להימנע מכניסה למקומות מסוכנים".

עוד באותו נושא בפעם הרביעית השבוע: ישראלים חולצו משטח A

בשישי האחרון כ-20 ישראלים נכנסו לשטח A כדי לטייל במרחב, והגיעו לאזור הכניסה לכפר סלפית, הסמוך לעיר אריאל. כשמנגנוני הביטחון הפלסטיניים דווחו על כניסת הישראלים לשטח, הם קפצו למקום, והרחיקו את הישראלים משם, כשהם עם נשקים שלופים באוויר.

חלק מהישראלים היו חמושים גם הם, אך לא היה חיכוך בין הצדדים, והישראלים התרחקו מהמקום. האירוע תועד ופורסם ע״י הפלסטינים.

במערכת הביטחון הישראלית העבירו מסר למנגנוני הביטחון הפלסטיניים: ״האופן שבו הרחקתם את הישראלים מהמקום, עם נשקים שלופים למולם – לא מקובל עלינו״. בעקבות האירוע – ייקבעו נהלים חדשים לפעולה במקרים מסוג זה.