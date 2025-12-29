פרשן חדשות 12 אלמוג בוקר, שחושב מידי יום את הירי לעבר יישובי הנגב, כותב בפוסט חשוף: "מאשימים אותי שאני פוגע בלוחמים"

פרשן חדשות 12 אלמוג בוקר, כתב הבוקר (שני) פוסט חשון בחשבון הטוויטר שלו. בדבריו הוא כתב: "‏זוכר היטב את הימים שבהם הייתי מפרסם את התמונות של בלוני התבערה בעוטף, ואת הפרות הסדר בגבול ובצה"ל היו גורמים שהאשימו אותי שאני מעצים את חמאס.

‏עכשיו (להבדיל) כשאני מפרסם את הירי מדי יום לעבר יישובי הנגב, את התמונות של השוטרים נמלטים תחת יידוי אבנים לעברם ולא עוצרים את החשודים ואת ההנחיות שלא להיכנס לתראבין ולנסוע על כביש 310 רק עם 6-8 לוחמים, אז מאשימים אותי שאני פוגע בלוחמים".

בוקר הדגיש: ‏הפוך! ‏כוחות המשטרה של המחוז הדרומי הם הגיבורים האמיתיים, זה אותם כוחות שהצילו את העוטף בשבעה באוקטובר. ‏ואגלה לכם סוד, הם אלה שזועקים לשינוי".