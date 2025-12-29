נעצרו חמישה שב"חים, שהוסתרו במחסן במתחם הספורט בהדר יוסף, המחסן נמצא בבניין של הוועד האולימפי, אך לא קשור אליו. במתחם מתאמנים ספורטאים רבים

אירוע חריג התרחש הבוקר (שני) בתל אביב. המשטרה עצרה חמישה שב"חים, שהוסתרו במחסן במרכז הספורט הלאומי תל אביב בשכונת הדר יוסף בצפון תל אביב. המחסן נמצא בבניין של הוועד האולימפי, אך לא קשור אליו. במתחם מתאמנים ספורטאים רבים.

השוטרים במהלך פעילות נגד שב"חים איתרו חמישה תושבי יהודה ושומרון בשנות ה־20 וה־30. על פי החשד הם ישנו בתוך מחסן במתחם הספורט בהדר יוסף. הם הועסקו על פי החשד במתחם בידי קבלן חיצוני.

בנוסף במקום נעצרה חשודה, תושבת כפר קאסם בת 40. על פי החשד היא הלינה והעסיקה את השוהים הבלתי חוקיים במקום. כל החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה להמשך טיפול חקירתי בהתאם לממצאים. מהמשטרה נמסר: “שוטרי תחנת תל אביב צפון יחד עם מתנדבי כיתות הכוננות של התחנה פעלו הבוקר בפעילות יזומה כנגד שוהים בלתי חוקיים השוהים בישראל בניגוד לחוק, וכן כנגד חשודים בהלנה, העסקה או הסעה של שוהים אלו".

מרכז הספורט הלאומי תל אביב כולל מתקני ספורט רבים ומתאמנים בו ספורטאים בכירים. נמצאים בו בין היתר חוץ ממשרדי הוועד האולימפי משרדי איגוד האתלטיקה בישראל, משרדי איגוד הג'ודו בישראל ואיגוד הכדורעף הישראלי וכן איגודי ספורט נוספים. הוא מתפקד כמתחם משלים למכון וינגייט שבנתניה. וינגייט מתרחשת הכשרת מרבית ספורטאי ישראל, בהדדר יוסף נמצאות רוב אגודות הספורט הלאומיות של ישראל.