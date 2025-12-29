השחקן המפורסם סיפר שהסתובב ברחוב במזג האוויר הסוער ונאלץ להמתין זמן רב כשנהג שהסתובב חסם לו את הדרך. הוא ביקש ממנו שיסע מהר, אך הנהג לקח את הוויכוח למקום אחר לחלוטין: "אני משתגע מזה"

ידין גלמן, השחקן והפרזנטור המפורסם, מספר לעוקבים באינסטגרם על תקרית לא נעימה שעברה עליו הבוקר (שני) כשהוא הולך ברגל במזג האוויר הסוער.

גלמן שיתף כי ניסה ללכת ברגל בזמן שיורד עליו גשם שוטף, אך נהג שעבר באזור הסתובב וחסם לו את הדרך. הוא ביקש ממנו לעבור אך הנהג התעצבן ולקח את הוויכוח למקום פוליטי.

בסטורי שהעלה היום גלמן הוא סיפר: אני הולך בגשם ואי אפשר לעבור במדרכה והוא בדיוק מסתובב בכביש ואני רוצה לעבור כי יורד עליי גשם ואני עושה לו 'סע כבר', הוא מוריד את החלון ואני אומר לו 'סע כבר' ואז הוא אומר לי 'לך, לך לקפלן'. מה? מה הקשר לסיטואציה? דבר שני אין לך מושג מי אני ומה הדעות שלי. אני משתגע מזה".

גלמן שיתף לא מזמן כי רכבו הושחת. זה קרה בזמן שהרכב חנה בשכונת מגוריו, אלמונים חלפו על פני רכבו ושרטו אותו. השריטה לא הייתה אקראית ולא נעשתה עם רכב אחר, שכן הצורה ברורה: הם חרטו את סמל החטופים. "לא מצליח להבין למה יש זבל כזה של אנשים", כעס גלמן.