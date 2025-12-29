נשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין התייחס לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו והזהיר כי "חנינה ניתנת אחרי פסק דין של בית המשפט, והחנינה בשום פנים ואופן ערעור על בית המשפט והחלטתו – ולכן המצב הוא מצב קשה"

נשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין התייחס הבוקר (שני) לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו מהנשיא יצחק הרצוג, כשבדבריו הזהיר כי מדובר בנושא שבו נדרשת תשומת לב רבה – וכן כי לא מדובר בהחלטה שניתן לקבל לפני פסק הדין של בית המשפט.

"אני לא רוצה להתייחס בצורה פוליטית לנושא החנינה. הנשיא העשירי היה עסוק בפרשת חנינות לא מעטה, והנשיא ה-11 צריך לדון באותם נושאים העומדים בפניו" אמר ריבלין בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה. "אני יכול רק לבוא ולומר שחנינה ניתנת אחרי פסק דין של בית המשפט, והחנינה בשום פנים ואופן ערעור על בית המשפט והחלטתו – ולכן המצב הוא מצב קשה".

לדבריו, "החנינה היא דבר שבו אתה נותן תשומת לב ומזקק בן אדם לאחר שריצה את עונשו, ועושה ככל האפשר על מנת לראות אם ניתן לבוא ולומר לו ששילמת חובך לחברה".

"אנחנו נמצאים במצב שבו אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שכאשר אתה מואשם ומאשים את המדינה מישהו צריך להחליט מי צודק?" סיכם ריבלין "כי אולי החנינה מגיעה למדינה לא לנאשם? האם נשיא המדינה יכול להעמיד את עצמו כשופט בין המתדיינים? בית המשפט חייב לקבוע זאת".