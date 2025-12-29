בעמימות רבה, השר זאב אלקין מתייחס לתקיפה אפשרית נוספת של ישראל באיראן ואומר: ""יש הבנה שמתישהו נפעל שוב באיראן והמתישהו הזה לא כל כך רחוק"

‏השר זאב אלקין התייחס היום (שני) בגלי ישראל, לדיווחים לפיהם ישראל תתקוף באיראן, ואמר: "יש הבנה שמתישהו נפעל שוב באיראן והמתישהו הזה לא כל כך רחוק. לא התייאשתי גם מהריבונות. אני מניח שכמו תמיד – בפגישה של טראמפ ונתניהו יהיה משחק על כל המגרש. מדובר בשני אנשים חזקים שיודעים לנהל משא ומתן, אני כן חושב שיש פערים ביניהם לגבי ארבעת החזיתות".

לגבי הלחימה מול עזה השיב: "אני לא חושב שזה יהיה רציני לנקוב במספר של זמן, אני כן חושב שמדינת ישראל לא תוכל לאורך זמן להשלים עם מציאות בה חמאס חמוש ברצועה ושולט אפילו בחלקים בה. אם העולם לא ידע לעשות את זה – ישראל תדע לעשות את זה".

נזכיר כי בשבת האחרונה, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן נתן הצהרה בה הוא טען כי "אנחנו במצב של מלחמה כוללת עם ארה"ב, ישראל ואירופה, שכן הם לא רוצים שארצנו תעמוד על רגליה".

עוד הוא הוסיף: "לפי ההערכות של הישות הציונית, הם חשבו שתוקפנות על איראן תוביל לקריסת המשטר, אבל זה לא קרה. הכוחות המזוינים שלנו מתקדמים בעוצמה ועכשיו הם יותר חזקים משהיו לפני התוקפנות, למרות הבעיות וההגבלות שהוטלו על המדינה. אם יתקפו אותנו שוב, הם יקבלו תגובה קשה ואחדות של הציבור האיראני תסכל את כל המזימות של האויבים".