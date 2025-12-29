חמישה מאבטחים באזור גבעת זאב ניצלו את תפקידם הביטחוני והחדירו מאות שוהים בלתי חוקיים לישראל, החמישה נעצרו יחד עם שני תושבי יהודה ושומרון

במהלך החקירה הסמויה של ימ"ר ירושלים ומג"ב עוטף ירושלים נחשף כי בין מאבטחים לבין גורמים פלסטיניים נוצר קשר עברייני מתוכנן, שמטרתו לאפשר "מעבר חופשי" לשוהים בלתי חוקיים, תוך עקיפת מחסום הבידוק הביטחוני "עופר".

לפני כחודש נעצרו שבעה חשודים, בהם חמישה מאבטחים שהועסקו מטעם חברת אבטחה חיצונית ביישוב גבעת זאב, ושני תושבי יו"ש.

היום הסתיימה החקירה נגד מספר מעורבים, והוגשה נגדם הצהרת תובע על ידי הפרקליטות, לקראת הגשת כתבי אישום בימים הקרובים.